“양팔 올린 건 수비 간격 아쉬움 표시” “분위기 흐린 것 같아 감독, 코치에 죄송”

[헤럴드경제=조용직 기자] 조 3위 추락으로 2026 북중미 월드컵에서 토너먼트 진출을 장담할 수 없게 된 홍명보호 내부에서 잡음이 들리고 있다. 특히 수비의 핵 김민재(바이에른 뮌헨)의 3차전 남아프리카공화국과의 경기 후반 교체에 대해 당시 상황과 맞물리면서 논란이 일고 있다.

지난 25일 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 3차전에서 한국은 후반 18분 남아공에게 선제 결승골을 맞은 뒤 2분 뒤인 후반 20분 김민재를 빼고 박진섭을 투입했다. 김민재는 교체돼 나가면서 아쉬운 표정으로 양팔을 들어올려 보였다.

홍명보 감독은 홍명보 감독은 이날 경기 후 방송 인터뷰에서 김민재가 종아리 부상이 있던 게 교체 이유라고 밝혔다. 하지만 김민재가 공동취재구역(믹스트존)에서 종아리에 대해 ‘괜찮다’고 말한 것이 제스처와 맞물려 논란이 증폭됐다. 교체에 대한 불만이 있는 것처럼 보이는 대목이다.

이후 김민재는 26일 오해가 있는 것 같다며 대한축구협회를 통해 해명에 나섰다. 김민재는 편지 형식의 글을 통해 “오른쪽 종아리에 이상을 느껴 더는 뛰면 다음 경기가 어려워질 것 같아서 코치진에 교체를 요청했다”고 설명했다. 또, ‘괜찮다’라고 말했던 것은 “회복하면 다음 경기는 괜찮을 수 있다는 의미였다”고 해명했다.

교체돼 들어오며 취한 제스처에 대해선 “교체돼서 불만을 표한 것이 아니라 수비 간격이 계속 벌어지는 것에 아쉬워서 그런 것이다. 경기가 잘 풀리지 않으니 흥분하고 감정이 섞여서 한 행동이었다”고 말했다.

그는 “어려운 상황에 벤치에서 분위기를 흐린 것 같아 반성했고, 감독·코치님들께 죄송하다고 말씀드렸다”면서 “다음 경기를 할 기회가 생길지는 모르겠지만 가능하다면 다음 경기에서는 좋은 경기력으로 실망시킨 부분을 만회할 수 있게 하겠다”고 덧붙였다.

홍 감독도 이날 “코치진에서 김민재의 종아리가 아프다고 했고, 본인과 의사소통해서 경기를 뛰기 어렵다고 해 교체를 결정한 것”이라면서 “본인이 교체를 원했기에 바꾼 것”이라고 밝혔다.