[헤럴드경제=장윤우 기자] 이천수 전 축구 국가대표가 2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 남아프리카공화국전 패배를 두고 “이강인 같은 주축 선수만 찾는 ‘해주세요 축구’가 또 나왔다”며 대표팀 경기력을 정면 비판했다.

지난 25일 이천수는 자신의 유튜브 채널 ‘리춘수’를 통해 이근호 전 축구 국가대표, 이을용 전 경남FC 감독과 함께 한국과 남아공의 A조 최종전을 시청한 뒤 “90분 동안 경기가 이렇게 지속되는 건 정말 오랜만에 봤다. 선수들이 뛰지 않는데 어떻게 경기가 되겠느냐”고 말했다.

홍명보 감독이 이끄는 대표팀은 이날 멕시코 누에보레온주 과달루페 몬테레이 스타디움에서 후반 18분 타펠로 마세코에게 결승골을 내주며 0-1로 패했다. 무승부만 거둬도 32강 진출을 확정할 수 있었지만, 1승 2패(승점 3)로 조 3위에 처지며 다른 조 결과를 기다려야 하는 상황에 놓였다.

이천수는 “나는 온몸에 쥐가 나고 죽을 만큼 힘들어도 상대가 내 옆을 지나가면 끝까지 따라갔다. 팬티를 잡더라도, 뒷다리를 걸더라도 내 앞을 쉽게 지나가는 건 용납하지 못했다”며 “너무 쉽게 제쳐지는 모습을 보며 실망이 컸다. 이건 한두 사람의 문제가 아니다”고 했다.

이어 “습도 때문에 힘든 건 이해하지만 월드컵이 어떤 무대인지 너무 쉽게 생각한 것 같다”며 “실력이 부족해도 몸을 던지고 끝까지 뛰었다면 이렇게 화가 나지는 않았을 것”이라고 말했다.

이근호는 “선수들이 말하는 간절함이 경기장에서 보여야 하는데 오늘은 그러지 못했다”며 “남아공 선수들은 그 이상으로 간절하게 뛰었다. 오늘은 선수들이 욕을 먹어도 할 말이 없는 경기였다”고 평가했다.

이을용 전 감독은 “우리 선수들이 습도에 약한 모습을 보였다. 반 박자씩 늦었고 몸이 전혀 나가지 않았다”며 “선수들도 이번 경기만큼은 스스로 돌아봐야 한다”고 말했다.