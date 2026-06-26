“국제 수로는 특정 국가 소유 아냐”…걸프 동맹국에 안보 공약도 재확인 “평화 협상 성공에 최선 다할 것”…걸프 국가들에 “동맹 이익 훼손 안 해” 약속

[헤럴드경제=정목희 기자] 중동을 순방 중인 마코 루비오 미국 국무장관이 이란의 호르무즈 해협 소유권 주장과 통행료 부과 계획을 강하게 비판했다.

아울러 이란과의 종전 합의 후속 협상을 성공적으로 추진하되 걸프 지역 동맹국의 안보를 훼손하는 합의는 하지 않겠다는 미국의 입장을 거듭 확인했다.

로이터통신과 AFP통신 등에 따르면 루비오 장관은 25일(현지시간) 바레인 마나마에서 열린 걸프협력회의(GCC) 외무장관 회의에서 이란의 통행료 부과 움직임과 관련해 “그것을 통행료라고 부르든 수수료라고 부르든 결국 말장난에 불과하다”고 비판했다.

이어 “국제 수로는 특정 국가의 소유가 아니다. 이는 오늘날 국제 질서의 근본 원칙이며, 이 원칙이 무너지면 세계는 완전한 혼란에 빠질 것”이라며 “호르무즈 해협이 특정 국가의 소유라는 주장은 절대 용납하지 않을 것”이라고 강조했다.

그는 “자국 영해와 가깝다는 이유만으로 국제 수로 이용에 돈을 부과하는 것을 허용한다면 이런 행태는 전염병처럼 전 세계로 확산될 것”이라며 국제사회의 단호한 대응을 촉구했다.

이란은 60일간의 종전 합의 후속 협상 기간에는 상선에 호르무즈 해협을 무상으로 개방하겠지만, 이후에는 서비스 수수료 명목으로 돈을 받겠다는 구상이다.

또 루비오 장관은 이란과의 종전 합의 후속 협상 등 현재 진행 중인 평화 프로세스와 관련해 걸프 동맹국들의 불안을 잠재우는 데 주력했다.

그는 “미국은 이 일이 성공적으로 성사되기를 바라며, 이를 위해 할 수 있는 한 최선을 다할 것”이라면서도 “하지만 여기서 내려지는 어떠한 결정도 우리 동맹 및 파트너들의 이익에 어긋나지 않도록 철저히 할 것”이라고 강조했다.

이어 “우리는 이번 협정에서 도출되는 모든 결정에 동맹국들의 이익이 반드시 반영되도록 할 것”이라고 거듭 약속했다.

루비오 장관은 “우리는 미국이나 동맹국들의 안보와 번영을 훼손하지 않는, 항구적이고 진정한 평화에 열려 있다”며 미국이 추구하는 평화의 조건이 동맹국의 안보를 바탕으로 한다는 점을 다시 한번 명확히 했다.