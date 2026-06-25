[헤럴드경제=김주리 기자] 미국의 과학 전문 매체 내셔널지오그래픽이 한국의 자외선 차단제 기술을 집중 조명하며, 한국이 글로벌 자외선 차단제 시장의 혁신을 이끌고 있다고 평가했다.

내셔널지오그래픽은 23일(현지시간) 한국의 화장품 연구개발이 단순한 자외선 차단 기능을 넘어 피부 장벽 강화와 오염물질 차단, 두피 보호 등 다양한 기능을 결합한 차세대 제품을 선보이고 있다고 보도했다.

매체는 자외선 차단제가 지난 15~20년 동안 유럽과 동아시아를 중심으로 빠르게 발전했다고 설명했다. 자외선을 흡수하거나 차단하는 ‘UV 필터(UV-filter)’ 기술이 발전하면서 더 넓은 파장의 자외선을 차단하고 지속력이 높으면서도 사용감이 뛰어난 제품 개발이 가능해졌다는 것이다.

특히 한국은 자외선 차단 기능에 보습 세럼과 항염 성분, 나이아신아마이드, 병풀(시카) 등 피부 장벽을 강화하는 성분을 결합한 제품 개발 분야에서 강점을 보이고 있다고 평가했다.

한국의 자외선 차단제는 단순히 햇볕에 의한 손상을 막는 데 그치지 않고, 다양한 외부 환경으로부터 피부를 보호하는 종합 스킨케어 제품으로 진화하고 있다는 설명이다.

내셔널지오그래픽은 한국콜마 UV테크이노베이션연구소를 찾아 관련 연구 현황도 소개했다. 연구소는 최근 가벼운 제형의 두피 전용 자외선 차단제를 개발했으며, 햇빛으로 인한 모발 손상 정도를 평가하는 새로운 시험 방법도 제안했다.

이와 함께 자외선을 피부 밖으로 굴절시키는 투명 보호막을 형성하는 ‘광학 굴절 기반 자외선 차단 기술’과 자외선 강도, 습도, 피부 온도 변화에 따라 제형이 실시간으로 변하는 ‘스마트 자외선 차단 기술’도 연구 중이라고 전했다.

매체는 연구진이 “자외선 차단제가 햇볕에 타는 것을 예방하는 것보다 훨씬 더 많은 일을 할 수 있다면 어떨까?”라는 질문을 바탕으로 차세대 제품 개발에 나서고 있다고 소개했다.

또 한국에서는 자외선 차단제가 매일 사용하는 필수 스킨케어 단계로 자리 잡은 반면, 미국에서는 매일 자외선 차단제를 사용하는 사람이 약 13%에 그친다는 점도 비교했다.

이어 한국산 자외선 차단제는 “가볍고 빠르게 흡수되며 화장품으로서 우아한 제형으로 널리 인정받고 있다”고 평가하며, 기존 미국 제품보다 사용감 측면에서도 경쟁력이 높다고 분석했다.

내셔널지오그래픽은 조기 피부 노화를 예방하는 효과와 함께, 밝은 피부를 선호해 온 한국의 미적 문화 역시 자외선 차단제 사용이 생활화되는 데 영향을 미쳤다고 설명했다.

미국 식품의약청(FDA)의 규제도 양국 시장의 차이로 꼽았다. FDA는 자외선 차단제를 의약품으로 분류해 까다로운 임상 절차를 요구하는 반면, 현재 승인된 UV 필터는 17종에 그친다. 반면 한국과 유럽연합(EU)은 30종이 넘는 UV 필터 사용이 가능해 제품 개발의 폭이 더 넓다는 것이다.

일부 연구에서는 특정 UV 필터 성분이 혈류를 통해 흡수돼 신장이나 간에 영향을 줄 가능성을 제기하고 있지만, 피부과 전문의들은 자외선 차단으로 얻는 건강상의 이익이 잠재적 위험보다 훨씬 크다고 보고 있다.

미시간주 디트로이트 헨리 포드 병원의 피부과 전문의 헨리 림은 “확실히 흡수되면 일부 경우에는 몇 주 동안 혈액에서 검출될 수 있지만, 임상적 의미는 알려지지 않았다”며 해당 연구는 동물을 대상으로 수행됐거나 UV 필터를 직접 섭취한 경우에 해당한다고 설명했다.

한국콜마는 앞으로 5년 안에 유전체 정보를 기반으로 한 맞춤형 자외선 차단제와 피부 마이크로바이옴을 고려한 차세대 제품 출시를 목표로 연구를 이어가고 있다.

UV테크이노베이션연구소의 송다솔 팀장은 “과거 유럽과 미국 등지에서 자외선 차단제는 해변에서나 사용하는 것으로 여겨졌다”며 “이제 그것은 우리의 일상생활의 일부, 개인적 보호의 일부가 되고 있으며 한국이 이 트렌드를 매우 빠르게 이끌어왔다”고 내셔널지오그래픽에 전했다.

한국 화장품 업계는 기능성과 사용감을 동시에 갖춘 제품 개발 경쟁을 이어가며 글로벌 시장에서 영향력을 확대하고 있다. 자외선 차단제가 단순한 계절용 제품을 넘어 일상적인 스킨케어의 핵심 품목으로 자리 잡으면서, 관련 기술 경쟁도 더욱 치열해질 것으로 전망된다.