한국, 졸전 끝 남아공에 1-0 패배 손흥민 벤치 등 승부수 꺼냈지만 슈팅 수 압도 당해 30년 업력 통계 업체 Opta도 한국 패배 못 맞혀 32강 자력 진출 실패한 한국, 우려하던 ‘경우의수’ 늪에

[헤럴드경제=서상혁 기자] 한국 축구 국가대표팀이 2026 북중미 월드컵 조별리그 최종전에서 남아프리카공화국(남아공)에 충격적인 패배를 당했다. 경기 전 해외 통계업체들의 슈퍼컴퓨터는 한국의 무승부 또는 승리 가능성을 80% 이상으로 전망했지만, 결과는 예상을 완전히 뒤엎었다.

특히 한국은 이날 경기에서 슈팅 수를 비롯한 주요 경기 지표 전반에서 남아공에 밀리며 졸전이라는 비판을 피하기 어렵게 됐다. 이번 패배로 32강 자력 진출이 무산된 한국 대표팀은 또다시 복잡한 경우의 수를 따져야 하는 상황에 놓였다.

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구 국가대표팀은 25일 멕시코 누에보레온주 과달루페의 몬테레이 스타디움에서 열린 북중미 월드컵 A조 조별리그 최종전에서 남아공에 1-0으로 패했다.

홍 감독은 주전 공격수 손흥민과 조규성을 벤치에 앉히고, 1차전 득점의 주인공 오현규를 선발로 내세우는 승부수를 던졌다. 그러나 한국은 전반 내내 유효 슈팅조차 기록하지 못하며 답답한 공격력을 드러냈다.

오히려 남아공이 한국 수비진을 여러 차례 위협했다. 전반 30분에는 공격수 막고파가 페널티박스 안에서 강력한 슈팅을 시도하는 등 한국은 수차례 실점 위기를 맞았다.

후반 들어 한국은 손흥민과 옌스 카스트로프를 투입하며 분위기 반전을 노렸지만, 선제골은 남아공의 몫이었다. 후반 중반 마세코가 페널티지역 안에서 시도한 왼발 슈팅이 한국 골망을 흔들었다.

실점 이후 한국은 총공세에 나섰지만 끝내 동점골을 만들지 못했다. 옌스 카스트로프 등을 중심으로 측면에서 적극적으로 크로스를 올렸지만, 박스 안에서 마무리해 줄 선수가 부족해 번번이 기회를 살리지 못했다.

후반 추가시간 3분 박진섭이 골문 앞에서 헤딩 슛을 날렸지만 남아공의 윌리엄스 골키퍼가 막아내면서 한국의 마지막 공격 기회가 사라졌다.

이날 경기에서 한국의 슈팅은 8회로 남아공(13회)에 압도당했다. 유효 슈팅도 남아공에 1개 밀린 3개로 기록됐다.

경기 전까지만 해도 해외 통계업체들은 한국의 우세를 점쳤다. 축구 통계 전문업체 Opta는 경기 하루 전 한국의 승리 확률을 56.2%, 무승부 확률을 23.5%로 예측했다. 한국이 패하지 않을 가능성을 79.7%로 본 셈이다.

옵타는 지난 1996년 설립된 30년 업력의 축구 분석 업체다. 수십년간 축적된 자체 경기 데이터를 바탕으로 인공지능(AI) 슈퍼컴퓨터 분석을 통해 예측값을 내놓고 있다.

옵타는 지난 한국과 멕시코의 경기에 앞서 멕시코의 승리 가능성을 한국보다 더 높게 점쳤다. 다만 멕시코의 압승은 어렵다고 판단한 듯 승리 가능성을 50%보다 낮은 49.1%로 예측했다. 실제 멕시코는 난전 끝에 한국에 1-0 진땀승을 거뒀다. 이처럼 절묘한 슈퍼컴퓨터도 한국이 남아공에 패할 확률을 맞히지 못한 것이다.

남아공은 이날 승리로 A조 2위에 오르며 32강 진출을 확정했다. 당초 캐나다와 한국의 32강 맞대결이 예상됐지만, 이번 결과로 캐나다는 예상치 못한 상대를 만나게 됐다.

1승 2패로 A조 3위로 내려 앉은 한국 대표팀은 경우의 수에 기대야만 하는 상황이다. 총 48개팀이 참가한 이번 월드컵에서는 각 조 3위팀 12개국 중 상위 8개국에 추가로 32강행 티켓이 주어진다. 1승 1무 1패로 3위에 랭크되는 팀들이 많아질수록 한국 대표팀은 불리해지는 구조다. 32강 윤곽은 조별 예선이 종료되는 오는 28일 드러날 전망이다.

한편 경기가 끝난 후 홍 감독은 인터뷰에서 “선제골을 내준 이후 선수들에게 조급함이 있었던 것 같다”며 “모든 책임은 감독인 나에게 있다”고 말했다.