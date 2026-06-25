[헤럴드경제=김태열 건강의학 선임기자] 폐암은 국내 암 사망률 1위의 질병이다. 사망율 못지않게 발생울도 높다. 국가암등록 통계에 따르면 폐암은 2022년 기준 갑상선암, 대장암에 이어 세 번째로 많다. 남성은 전체 암 환자 14만7468명 중 2만1646명, 여성은 13만4579명 중 1만667명이 폐암으로 남성이 거의 2배 이상 많았다. 또한 65세 이상 연령대에서 폐암 발생율이 가장 높았다. 폐암은 초기 증상이 거의 없어 조기 진단이 어렵다. 기침, 호흡곤란, 흉통, 객혈 등의 증상이 간혹 나타나지만 가볍게 지나치는 사례가 많다 보니 조기 발견율이 20%에 불과하다. 80% 이상은 3, 4기에 발견되는 경우가 많다.

폐암의 80%는 흡연에 의해 발생한다. 흡연자의 폐암 발생 위험은 비흡연자의 15배에 달한다. 하지만 비흡연자라고 폐암으로부터 안전한 것은 아니다. 여성 폐암 환자의 80% 이상은 평생 담배 한번 입에 대본적이 없다. 이러한 비흡연 여성 폐암의 원인으로는 간접흡연, 미세먼지 및 대기오염물질, 음식 조리 시 발생하는 오염물질 등이 거론된다. 특히 환기 시설이 열악하거나 고온의 기름을 많이 사용하는 조리시설은 폐암 발생 위험이 매우 높은 곳이다.

세계보건기구(WHO)가 지정한 1급 발암물질인 미세먼지는 장기간 다량 노출 시 폐암 발생 위험을 증가시킨다. 실제로 2023년 국제학술지 네이처에 발표된 4개국 폐암 환자 3만 2957명을 대상으로 한 연구에서 초미세먼지 노출이 높을수록 폐암 발병 원인인 EGFR 유전자 돌연변이 발생률이 증가했다. 특히 미세먼지 농도가 높은 지역의 비흡연자가 미세먼지 농도가 낮은 곳의 흡연자보다 폐암 발생 가능성이 더 높다는 점은 큰 충격을 줬다.

가정주부나 요식업 종사자들의 폐암발병 원인에는 이른바 ‘조리흄’이 있다. 조리 중 발생하는 미세입자, 일명 ‘조리흄’은 건강에 악영향을 미치는 것으로 알려졌다. 대한폐암학회 조사 결과 주방에서 시야가 흐려질 정도의 요리 매연 발생 시 폐암 위험은 약 2.7배, 기름을 사용한 요리를 주 4회 이상 하면 약 3.7배 상승했다. 생선이나 고기 속 단백질이 탈 때 발생하는 다환방향족탄화수소(PAH), 기름이 탈 때 나오는 벤조피렌 같은 발암물질이 호흡기로 유입되면서 폐암을 유발한다.

가톨릭대학교 서울성모병원 직업환경의학과 명준표 교수는“비흡연자 폐암에서 실내 발암물질 노출이 중요한 원인으로 알려지면서, 실내공기 환경관리가 폐암 예방의 핵심이라는 점이 최근 들어 점점 강조되고 있다”라며 “특히 일반적인 가정에서의 조리와 달리 하루의 대부분을 조리업을 수행하는 급식조리사들의 폐암발생을 예방하기 위해서는 조리 습관과 환기 여부가 폐암 위험도를 크게 좌우한다”고 조언한다.

이는 불을 사용해 요리하는 과정에서는 일산화탄소와 미세먼지가 발생하기 때문이다. 일산화탄소는 두통과 메스꺼움을 유발하고, 낮은 농도라도 20분 이상 노출되면 신경계 이상이 나타날 수 있다. 조리 과정에서 발생하는 조리흄 (cooking fume)에는 초미세먼지와 벤조에이피렌(benzo[a]pyrene) 같은 다환방향족탄화수소가 다량 포함돼 있다. 이 밖에도 포름알데히드, 일산화탄소, 이산화질소 등 다양한 가스상 물질이 연소 과정에서 배출되므로, 음식을 조리하는 과정에서 일상적으로 폐암 위험에 노출될 수 있다.

명준표 교수는 “특히 고온 조리 시에는 농도가 급격히 상승한다. 조리 중 초미세먼지 농도가 1,000㎍/㎥ 이상까지 올라가는 사례가 보고되며, 후드를 켜지 않으면 평소보다 약 90배 높은 농도에 노출되는 심각한 상황이 반복된다. 이런 노출이 장기간 반복되면 폐암 위험도가 크게 높아질 수 있다”고 강조했다.

국제암연구소(IARC)는 고온 조리 시 발생하는 조리흄을 인체 발암 추정 물질(2A군)로 분류하고 있으며, 조리흄 자체를 1군 발암물질로 분류하지는 않았다. 다만 조리흄 안에는 폐암을 유발하는 것으로 알려진 벤조에이피렌 등 다환방향족탄화수소와 초미세먼지가 섞여 있다. 단시간 고온 조리 작업을 하는 가정 주부와 달리 고농도 노출이 예상되는 조리사들은 이 발암물질 노출 자체만으로 폐암의 위험성이 높다. (고농도 발암물질 노출이 장기적으로 지속 되는 상황의 노출이 전제)

조리흄으로 인한 폐암 위험을 낮추는 데 가장 중요한 것은 환기다. 조리할 때는 반드시 후드를 켜야 한다. 후드를 켜면 조리 중 치솟는 미세먼지를 빠르게 줄일 수 있다. 조리 후에도 30분 이상 충분히 환기하는 것이 필수다.

공기청정기는 미세먼지 제거에는 분명한 효과가 있다. 특히 헤파(HEPA)필터는 초미세먼지보다 훨씬 작은 입자도 99% 이상 제거할 수 있어 미세먼지 제거에 효과적이다. 그러나 헤파필터만으로는 조리흄으로 인한 폐암 위험을 낮추는 데 한계가 있다. 조리흄에는 벤조에이피렌 같은 화학물질이 포함돼 있기 때문이다. 따라서 냄새, 유기물, 휘발성유기화합물(VOCs) 등 가스 형태의 오염물질을 포집·중화하는 활성탄필터까지 갖춘 공기청정기가 도움이 된다.

공기청정기를 효과적으로 쓰려면 사용 순서도 중요하다. 기름 성분이 많은 조리흄은 헤파필터를 쉽게 오염시켜 성능을 떨어뜨린다. 따라서 조리흄이 많이 발생하는 상황에서는 환기와 후드 사용으로 실내 조리흄 농도를 먼저 낮춘 뒤, 보조적으로 공기청정기를 가동하는 것이 바람직하다. 공간 크기에 맞는 용량을 선택하는 것도 중요하며, 결국 청정 능력은 필터가 좌우하므로 H13등급 이상의 필터가 적용된 제품을 권한다. 명준표 교수는 “환기 없이 공기청정기만 사용하는 것은 바람직하지 않고, 자연환기 후 공기청정기를 가동하는 방식이 가장 효과적이다. 다만 공기청정기 사용이 폐암 발생이나 사망을 낮춘다는 근거는 아직 부족해, 그 효과는 제한적으로 보아야 한다.”고 조언했다.

조리흄 피해를 근본적으로 줄이려면 공정 설계 단계부터 개선해야 한다. 이는 폐암 위험 뿐 아닌 근골격계질환, 온열질환과 같은 다른 위험도 동시에 줄일 수 있는 효과적인 방법이기도 하다. 급식실 설비와 구조를 표준화해 신규 설치 단계부터 안전 기준을 반영하는 것이 바람직하다. 급식 노동자들은 중량물을 반복해 들고 장시간 서서 일하는 탓에 근골격계질환이 가장 많고, 고온에 따른 온열질환, 후드·세척기 소음으로 인한 소음성 난청, 낙상·골절도 빈번하다. 근골격계질환은 목·허리·어깨 관절에 손상을 남기고, 온열질환은 탈진이나 실신으로 이어질 수 있으며, 소음성 난청은 회복이 어렵다. 설비와 구조가 개선되더라도 조리와 배식은 결국 사람이 해야 하므로 일자리 감소 우려는 크지 않다.

명준표 교수는“조리흄에 노출된 비흡연 노동자의 저선량 CT 검사는 개인의 위험 요인을 고려해 3~5년 주기로 복지 차원에서 시행을 검토할 필요가 있다. 작업 중간의 스트레칭과 휴식, 손목·무릎 보호대와 미끄럼 방지 신발 착용으로 근골격계질환을 예방하고, 정기 건강검진에 청력 및 근골격계 검사를 포함하여 직업성 유해요인에 대한 예방 중심의 관리 체계를 구축한다면 폐암은 물론 다양한 질환 위험을 줄이고 노동자들이 보다 안전하고 건강한 환경에서 일할 수 있을 것”이라고 조언했다.