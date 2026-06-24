상반기 모범 및 선행구민 표창 수여...단체 8팀, 개인 40명 봉사·나눔 실천

[헤럴드경제=박종일 선임기자]진교훈 서울 강서구청장이 24일 봉사와 나눔을 실천하며 지역 발전에 기여한 구민에게 감사의 뜻을 전했다.

진 구청장은 이날 마곡 서울창업허브 엠플러스(M+)에서 열린 ‘2026 상반기 모범 및 선행구민 표창 수여식’에 참석해 “강서의 발전과 성장은 모두 여러분 덕분”이라고 밝혔다.

이어 “보이지 않는 곳에서 지역 발전에 속도를 더하고 이웃과 온기를 나누며 더불어 사는 강서를 위해 힘써주신 구민 여러분이야말로 더 큰 강서를 향한 성장 동력”이라며 “구민 여러분의 헌신과 사랑에 깊이 감사드린다”고 말했다.

이날 표창 수여식에서는 단체 8개 팀과 개인 40명이 표창을 받았다.

단체 부문에선 강서별빛우주과학관, ㈜엑셈, 알토미술학원, (사)서울특별시 옥외광고협회 강서구지부, 강서구한의사회, 화곡본동 새마을부녀회 및 적십자봉사회, 우장산동 희망드림단이 수상의 영예를 안았다.

이들은 천문 프로그램 운영, 인공지능(AI) 인재 육성, 재능기부를 통한 공공시설 환경 개선 등 다양한 분야에서 지역 발전을 위해 헌신한 공로를 인정받았다.

개인 부문에는 취약계층 밑반찬 배달 및 식사 지원, 나눔 행사 추진 등 봉사의 달인부터 구민 삶과 밀접한 소식을 생생히 전달한 강서까치뉴스 명예기자와 강서SNS서포터즈까지 지역 곳곳의 숨은 모범·선행 구민이 이름을 올렸다.