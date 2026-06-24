[헤럴드경제=조용직 기자] KPGA(회장 김원섭)가 23일 KPGA빌딩에서 KPGA 전문교습과정 9기 입학식과 1차 교육을 진행했다고 24일 밝혔다.

KPGA 전문교습과정은 KPGA 프로와 투어프로가 선수로서 쌓아온 경험과 전문성을 체계적인 교습 역량으로 전환할 수 있도록 지원하는 지도자 입문 교육과정이다.

이번 9기 과정은 30명 내외의 교육생을 대상으로 총 5회로 운영된다. 교육은 교습철학과 심리, 기능해부학과 진단, 코칭, 딜리버리, 진단과 종합 시연 등으로 구성되며 교육생들은 차시별 과제와 최종 교습계획안 제출, 교습 시연평가 등을 거쳐 수료 여부를 판단 받게 된다.

수료와 최종 평가 기준을 충족한 교육생에게는 KPGA 클래스 A 프로페셔널(Class A Professional) 자격이 부여된다. 이는 협회가 확인하는 교습 전문가 자격이다.

KPGA는 올해부터 전문교습과정을 연 2회 운영할 계획이다. 상반기 9기 과정에 이어 하반기에는 10기 과정을 10월 중 진행할 예정이며 10기 역시 30명 내외 규모로 모집할 계획이다.

KPGA 관계자는 “올해는 교육 접근성을 높이고 핵심역량 중심으로 과정을 재편한 만큼 더 많은 회원들이 전문교습가로 성장할 수 있는 기반이 마련되길 기대한다”고 밝혔다.