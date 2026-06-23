신화통신 “한중 FTA 2단계 협상 조속 추진 희망”

[헤럴드경제=윤성현 기자] 한중 양국 총리가 23일 중국 다롄에서 만나 양국 관계 개선과 경제 협력 확대에 뜻을 모았다. 한중 총리 회담은 2019년 당시 이낙연 국무총리와 리커창 중국 총리의 회담 이후 7년 만이다.

중국을 방문 중인 김민석 국무총리는 이날 오후 다롄 방추도 호텔에서 열린 리창 중국 국무원 총리와의 회담 모두발언에서 “한중 양국은 정치 분야는 물론 경제, 문화, 청년 교류에서도 한 단계 높은 교류를 해나가야 한다”고 말했다.

김 총리는 “오늘 만남은 양국 정상의 만남에 이어 앞으로도 계속 이어져야 할 정치적 만남의 징검다리로서 의미가 있다”며 “양국의 전략적 협력 동반자 관계가 새로운 단계에서 점점 다져지는 계기가 될 것”이라고 강조했다.

지난해 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 준비를 이끌었던 김 총리는 올해 중국 선전에서 열리는 APEC 행사에 대해서도 “잘 준비돼 세계의 모범이 되는 훌륭한 APEC이 되길 기대한다”고 밝혔다.

리 총리도 모두발언에서 “중국 측은 한국 측과 함께 양국 정상들의 전략적 지도에 따라 상호 신뢰를 증진하고, 성의를 다해 협력의 넓이와 깊이를 계속 확대해 나갈 용의가 있다”고 말했다.

이어 “이를 통해 중한 전략적 협력 동반자 관계를 긍정적이고 안정적으로 발전시키고, 지역의 번영과 안정도 이루고 싶다”고 했다.

중국 관영매체는 리 총리가 무역과 혁신 등 경제 분야에서의 협력 잠재력을 강조했다고 전했다.

중국 관영 신화통신에 따르면 리 총리는 “중국은 한국과 함께 양국 경제장관회의 등의 메커니즘을 활용해 한중 자유무역협정(FTA) 2단계 협상을 조속히 추진하고, 양국 무역의 범위 확대와 질적 향상을 이끌기를 원한다”고 말했다.

리 총리는 또 “한중 양국은 혁신 분야에서 각자의 강점을 갖고 있으며 산업망과 가치사슬이 깊게 융합돼 있다”고 평가했다. 그는 반도체, 인공지능(AI), 신에너지, 바이오의약 등 신흥 산업과 관광, 교육, 지방정부, 청소년, 언론, 싱크탱크 등을 주요 협력 분야로 제시했다.

신화통신은 김 총리 역시 한중 FTA 2단계 협상을 기대한다는 뜻을 밝히고, 중국 기업의 한국 투자와 사업 활동을 환영한다는 입장을 전했다고 보도했다.

이날 회담에 한국 측에서는 박윤주 외교부 1차관, 남진 동북·중앙아국장, 노재헌 주중한국대사, 권원직 총리 외교보좌관 등이 참석했다.

중국 측에서는 마자오쉬 외교부 부부장, 다이빙 주한중국대사, 리러청 공업정보화부장, 왕원타오 상무부장 등이 자리했다.