[헤럴드경제=김보영 기자] 최근 국내 증시가 강세를 보이는 가운데 부동산 시장까지 활기를 띄면서 무주택자들의 고민이 깊어지고 있다.

구독자 179만명을 보유한 투자 전문 유튜버 ‘부읽남TV’는 지난 21일 공개한 영상에서 주택 마련을 두고 고민 중인 30대 예비부부의 사연을 소개했다.

예비부부는 “현재 살고 있는 집의 계약 만기로 무조건 이사해야 하는 상황”이라며 “강제로 시장에 떠밀려 나오게 되면서 지금 집을 사야 할지, 버텨야 할지 인생 최대 고민에 빠졌다”고 토로했다.

이들은 “세후 합산 소득은 월 1000만원 수준이며, 연간 상여금 2000만원이 추가로 들어온다”며 “현재 분당에서 6억원 전세에 거주 중이며 퇴직연금 포함 4억원과 부모 지원금 3억원을 포함해 약 7억원의 자금을 보유하고 있다”고 설명했다.

예비부부가 고민하는 선택지는 두 가지다. 첫 번째는 보유 자금 7억원에 대출을 더해 현재 13억원 수준에 거래되는 서울 중하급지 역세권 구축 아파트를 매수하는 방안이다.

반면 월세 200만원 수준의 주택으로 옮겨 1~2년을 더 버티는 방법도 고려하고 있다. 이 경우 월세와 생활비를 제외해도 1년에 7000만~8000만원을 추가 저축할 수 있다. 예비부부는 “묶여 있던 전세보증금을 굴리면 내년에 총 자산이 8억원 후반대까지 늘어날 수 있다”고 예상했다.

다만 이들은 “지금이 집값 상투는 아닐까 걱정된다. 이미 살 사람은 다 산 것 같다”면서도 “1년을 기다렸는데 그 사이 집값이 모은 돈보다 더 빠르게 오르면 그 허탈감을 감당하기 어려울 것 같다”고 털어놨다.

이에 부읽남은 “지금 집을 사는 사람들은 돈을 버는 것이 아니라 벌어지는 격차를 좁힌다고 생각해야 한다”며 “집으로 인생을 바꾼다고 생각하면 아예 못 사거나 잘못된 선택을 하게 된다”고 말했다.

그는 예비부부의 연 소득과 자산 규모를 언급하며 “충분히 집을 살 수 있는데 안 산 것이지 못 산 것은 아니다”라고 평가했다.

현재 부동산 시장 상황에 대해서는 집값 상승률이 급등 중이라며 “최소 3년간은 역대급 공급 가뭄일 것”이라고 주장했다.

그는 “올해부터 대규모 착공을 해야 3년 뒤 공급이 해소가 되는데, 올해 반이 지났는데 착공을 거의 못했다”며 “서울, 경기, 인천에서 모두 공급 급감이 예상된다. 기다린다고 상황이 좋아질 가능성은 크지 않다”고 주장했다.

이어 주식 투자와의 비교도 언급했다. 그는 “집 산 것이 안 부러울 정도로 다른 재테크를 잘한다면 문제가 없지만, 핵심은 실제로 투자 수익률이 아파트 상승률을 넘어설 수 있느냐”라고 말했다.

그에 따르면 서울 아파트의 최근 10년간 연평균 상승률은 8%, 경기도는 6% 수준이다. 12억원 아파트를 기준으로 단순 계산하면 2년 뒤 서울은 약 2억원, 경기는 1억3000만원가량 오르는 셈이다. 다만 그는 “일부 서울 지역은 이미 지난해 수준을 넘어설 정도로 급등하고 있다”라고 설명했다.

또 퇴직연금에 부모님 지원금까지 합쳐 주식 투자로 불리는 방식에 위험성이 있다고 지적했다. 그는 “집값은 떨어져도 거주하면 되지만 주식은 전고점을 회복하는 기간이 길고 아예 회복 못하는 경우도 있다”며 “주식과 부동산 수익률을 비교하며 고민하는 하루하루가 심적으로 쉽진 않을 것”이라고 했다.

아울러 대출 축소와 규제지역 확대 등 정부 규제가 더욱 강화될 가능성도 언급했다. 그는 “우리가 예전에 이미 다 해봤다. 5000만원을 벌었더니 1억이 오르고, 1억을 벌면 2억이 오르고, 5억을 버니 대출이 막혔다. 그래서 집을 살 수가 없었다”고 과거 사례를 언급하며 “정부는 시장 수요 예측보다 한 단계 강한 규제를 내놓을 수밖에 없다. 결국 돈을 모으는 속도보다 규제가 더 빨라질 수 있다”고 주장했다.