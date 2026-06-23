승리 유형, 체급별 민감도 등 반영 “압도적 피니시가 판정보다 큰 배점” 패널 등 사람의 가치평가 영역 배제

[헤럴드경제=조용직 기자] UFC가 새 공식 랭킹 시스템 ‘메타 UFC 랭킹’을 도입한다고 23일 발표했다.

이는 기존 시스템을 혁신적으로 개선한 새로운 선수 평가 시스템으로, 팬, 선수 및 미디어에 이 스포츠의 경쟁 구도에 대한 객관적인 데이터 기반의 관점을 제공한다.

UFC는 지금까지는 격투기 관계자와 기자 등 미디어 패널에 기반한 공식 랭킹을 사용해 왔다. 이번에 도입한 ‘메타 UFC 랭킹’은 이와 달리 경기 데이터만으로 랭킹을 정한다.

UFC와 공식 팬 테크놀로지 파트너 메타 양 회사는 긴밀한 협력을 통해 팬과 선수 모두가 이해하고 신뢰할 수 있는 객관적이고 명확한 UFC 선수 랭킹 시스템을 위한 새로운 방법론을 공동으로 개발했다.

데이나 화이트 UFC 회장 겸 최고경영자(CEO)는 “기존 랭킹 시스템에 불만이 있었으며, 분명 더 나은 방법이 있을 것이라고 항상 믿어왔다”고 말문을 열었다. 이어 “우리는 항상 기술과 혁신을 추구하는 기업이었으며, 이제 메타와 협력해 이를 랭킹 시스템에 직접 통합했다”며 “이 혁신이 팬과 선수 모두를 위해 이 스포츠를 어떻게 변화시킬지 기대된다”고 강조했다.

마크 저커버그 메타 창립자 겸CEO는 “데이나 화이트, UFC와 협력하여 선수들의 경기력을 훨씬 더 심층적으로 분석하고, 더 투명하고 정확한 랭킹을 만드는 데 기여할 시스템을 구축하게 되어 기쁘다”고 소감을 밝혔다.

‘메타 UFC 랭킹’은 모든 공식 UFC 대회가 끝난 후 다음 주 화요일까지 자동으로 산출 및 업데이트될 예정이다. 개별 선수의 순위를 평가하기 위해 이 시스템은 통계 모델링과 머신러닝을 UFC의 심도 있는 전문 지식과 결합한다. 이 시스템은 결과 확률, 승리 유형, 선수 역사, 체급별 민감도 등 포괄적인 객관적 지표를 종합적으로 평가한다.

모든 승리와 패배가 동등하게 취급되는 것은 아니다. 메타 UFC 랭킹에 따르면, 랭킹이 높은 상대를 꺾는 것은 랭킹이 낮은 상대를 꺾는 것보다 더 큰 가중치를 부여받는다. 랭킹 5위 이내의 경쟁자를 상대로 압도적인 피니시를 기록한 것은 랭킹 외 상대를 상대로 아슬아슬한 판정승을 거둔 것보다 더 강력한 신호로 간주된다.

또한 이 시스템은 최근 경기 기록을 반영하여, 최근에 치른 경기에 더 큰 가중치를 부여하는 한편, 장기간 경기에 출전하지 않은 선수에게는 활동 부재에 따른 감점을 적용한다. UFC 측은 “이러한 첨단 계량 분석을 도입함으로써, 메타 UFC 랭킹은 현재 이용 가능한 랭킹 시스템 중 가장 일관되고 명확한 선수 순위 평가를 제공한다”고 설명했다.

메타 UFC 랭킹은 UFC 홈페이지 랭킹 섹션에서 확인할 수 있다.