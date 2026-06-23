성남 낙생지구 첫 공공분양…신희타 933가구 분양가상한제 적용·1%대 정책대출 활용 가능

[헤럴드경제=김희량 기자] DL이앤씨는 경기 성남 분당구 동원동 215-2번지 일원에 들어서는 ‘e편한세상 분당 퍼스트빌리지’를 7월 분양한다고 23일 밝혔다.

이 단지는 성남 낙생지구의 첫 분양 단지로 총 1400가구 규모이다. 신혼희망타운 자격을 갖춘 (예비)신혼부부 및 한부모 가구를 대상으로 공급되며 장기임대 467가구를 제외한 933가구가 공공분양 대상이다.

단지는 전 가구가 60㎡(전용면적) 이하의 중소형으로 구성된다. 공공분양 기준 세부 주택형은 ▷51㎡A타입 274가구 ▷55㎡A타입 348가구 ▷55㎡B타입 134가구 ▷59㎡A타입 167가구 ▷59㎡T타입(테라스형) 10가구이다.

e편한세상 분당 퍼스트빌리지는 남서·남동향 위주 단지 배치에 더해 판상형 가구 비율이 82%가 넘는다. 신혼희망타운 특성에 맞춰 단지 내에는 2층 구조의 국공립 어린이집과 확장형 다함께돌봄센터가 생길 예정이다. 층간소음 저감 설계와 두꺼운 바닥 차음재 적용을 통해 영유아 가구의 주거 편의성을 높이도록 신경썼다.

커뮤니티 시설은 ▷드포엠카페 ▷피트니스 ▷실내골프연습장 ▷스크린골프룸 ▷G.X룸 ▷게스트하우스 등으로 구성된다. 단지가 들어서는 성남낙생지구는 향후 약 4400여가구 규모의 공공주택지구로 조성될 예정이다. 판교테크노밸리와 분당 업무지구와 인접해 있어 직주근접 여건을 갖췄고 차량을 통한 서울 도심 및 광역 이동이 편리하다. 단지 인근 버스 노선을 통해 신분당선 및 수인분당선 환승역인 미금역까지 약 10분 내외로 이동할 수 있다.

인근 초등학교 신설이 예정돼 있어 도보 통학이 가능한 환경이 조성될 것으로 보인다. 인근에서는 오리역세권을 AI 첨단산업 클러스터로 조성하는 ‘제4테크노밸리 개발계획(2030년 목표)’과 컨벤션센터가 들어서는 ‘백현마이스 도시개발사업(2030년 목표)’ 등이 추진 중이다.

이 단지는 분양가 상한제 적용으로 59㎡ 기준 약 6억원대 후반의 분양가로 책정됐다. 신혼희망타운 전용 정책자금인 수익공유형 모기지 상품을 활용할 수 있다는 점이 눈길을 끈다. LTV(주택담보대출비율)를 최대 70%까지 적용가능하며 일반 주담대와 달리 DSR(총부채원리금상환비율) 규제가 적용되지 않는다. 연 1.3% 고정금리로 최장 30년까지 원리금 상환이 가능해 시중 금리 대비 장기적인 이자 부담 절감이 가능하다.

분양 관계자는 “e편한세상 분당 퍼스트빌리지는 신축 공급이 귀한 분당 권역에서 분양가 상한제를 적용받아 합리적인 가격으로 공급되는 신혼희망타운 단지”라며 “대출, 금리 등 측면에서 여러 장점이 있는 만큼 초기 자금 마련이 부담스러운 신혼부부들의 안정적인 내 집 마련을 돕는 주거 사다리가 될 것”이라고 밝혔다.

한편 DL이앤씨는 올해 1분기 연결 기준 매출 1조7252억원, 영업이익 1574억원을 기록(잠정)한 것으로 집계됐다.