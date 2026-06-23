일자리전담반 개최…청년 추가 대책 논의 제조·건설 등 부진 업종 맞춤 대응도 추진 “기업 청년채용 촉진 과제 적극 발굴”

[헤럴드경제=김용훈 기자] 정부가 청년 취업난 심화에 대응하기 위해 가칭 ‘청년 일자리 회복방안’ 마련에 착수했다. 인공지능(AI) 등 첨단분야 교육을 통한 취업역량 강화와 기업의 청년 신규채용 확대 방안을 담고, 제조업·건설업 등 고용 부진 업종에 대한 맞춤형 대책도 순차적으로 내놓을 계획이다.

23일 재정경제부와 고용노동부에 따르면 이형일 재정경제부 1차관과 권창준 고용노동부 차관은 이날 정부서울청사에서 관계부처 합동 일자리전담반(TF)을 열고 청년 일자리 추가 보완과제와 업종별 고용동향 및 대응 방향을 논의했다.

정부는 최근 청년 고용 부진이 지속되는 가운데 대외 불확실성까지 확대되면서 민생과 고용 여건이 어려운 상황이라고 진단했다. 이에 제조업·건설업·농림업 등 부진 업종과 청년 등 취약계층을 중심으로 고용 상황을 면밀히 분석해 대응책을 마련하기로 했다.

정부는 우선 기존 청년뉴딜 추진 과제를 신속하게 집행하고 수요가 높고 성과가 확인된 사업은 확대할 방침이다. 특히 AI 등 첨단분야 교육을 통해 청년들의 구직 역량을 높이고 이를 실제 일자리와 연계하는 방안을 검토한다. 기업의 청년 신규채용을 촉진하기 위한 추가 지원 과제도 발굴할 계획이다.

업종별 대응도 강화한다. 정부는 제조·건설 등 고용 부진 업종의 현장 애로요인을 적극 발굴해 해소하고, 가용한 정책 수단을 총동원해 대응하기로 했다. 관련 대책은 향후 ‘청년 일자리 회복방안’을 포함한 부문별 대책 형태로 순차 발표될 예정이다.

이번 대책 마련은 최근 청년 고용시장이 빠르게 악화하고 있다는 판단에 따른 것이다. 국가데이터처에 따르면 지난달 청년층(15~29세) 취업자는 전년 동월 대비 25만5000명 감소했고, 청년 고용률은 43.8%로 2.4%포인트 하락했다. 청년 고용률은 25개월 연속 하락세를 이어가고 있다.