[헤럴드경제=장윤우 기자] 배우 진서연이 주차 중 ‘문콕’ 피해를 입고 상대 운전자의 태도에 답답함을 토로했다.

22일 진서연은 자신의 인스타그램 스토리를 통해 “정차된 내 차를 옆 차 트럭에서 문 열다가 뒤 범퍼를 콕 했다. 내가 시동 끄고 앉아 있어서 차가 출렁했다”고 당시 상황을 설명했다. 이어 “나가서 아저씨 괜찮으세요 했더니 괜찮다고 하더라. 나는 안 괜찮은데 묻지 않더라”고 했다.

진서연은 “위치가 보일 만큼의 위치가 아니라고 우기더라. 내 의자가 출렁했는데”라며 “나는 참고로 카메라 6개가 달렸다. 근데 아니라고 주장하더라”고 사고 자체를 부인한 상대 운전자를 설명했다.

진서연은 “사과면 문제 삼지 않겠다고 했는데 자꾸 어물러 말하더라. 심지어 못 믿겠으면 경찰 부르라더라”며 “한 번 더 괜찮으니 사과만 해달라고 했다. 엎드려 절받기 받았다”고 전했다.

이어 “찝찝한 습도처럼 마음이 계속 찝찝하다”고 털어놨다.

한편 진서연은 영화 ‘반창꼬’, ‘독전’ 등으로 강렬한 존재감을 보여줬으며 최근에는 연극 ‘그의 어머니’로 관객들과 만나고 있다.