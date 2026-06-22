부산·울산·경남 해양수도권 육성 AI 중장기 로드맵 수립…수산물 물가 안정도 강조

[해양수산부=김선국 기자] 남재헌 신임 해양수산부 차관이 취임 일성으로 북극항로 개척과 해양수산 분야 인공지능(AI) 전환을 핵심 과제로 제시했다. 부산 이전 원년을 맞아 부산·울산·경남을 해양수도권으로 육성하고 해양수산업 전반의 디지털 전환에 속도를 내겠다는 구상이다.

남 차관은 22일 취임사를 통해 “앞으로는 지난 1년간의 성과를 바탕으로 해양수산 분야가 더 멀리 도약하고 더 빠르게 전환해야 하는 시기”라며 “해양수산 전 분야가 한 단계 도약할 수 있도록 핵심 과제들을 발굴하고 적극 추진해 나가겠다”고 밝혔다.

그는 우선 북극항로 시대에 대비한 해양수도권 육성을 최우선 과제로 제시했다.

남 차관은 “다가오는 북극항로 시대를 맞아 부산·울산·경남을 해양수도권으로 육성해 지방주도 성장의 성공모델을 만들겠다”며 “올해 하반기에 예정된 북극항로 시범운항을 차질 없이 완수하겠다”고 말했다.

이어 “지난 5월 발표한 ‘남부 해양수도권 육성방안’의 구체적인 실행 방향도 조속히 마련해 해양수도권의 초석을 다지겠다”고 강조했다.

해양수산 분야 AI 전환도 주요 과제로 내세웠다.

남 차관은 “AI 패권을 둘러싼 글로벌 경쟁이 격화하고 있지만 우리 해양수산업은 아직도 아날로그 방식에 머물러 있다”며 “해양수산 분야 AI 전환을 위한 중장기 로드맵을 신속하게 수립하겠다”고 밝혔다.

또 “AI 기술을 해양수산업에 접목하고자 하는 스타트업도 적극 지원하겠다”고 덧붙였다.

수산물 수급과 물가 관리도 강조했다.

남 차관은 “최근 수산물 수급이 불안정해지면서 국민들의 걱정이 커지고 있다”며 “중동 전쟁에 따른 전방위적인 물가 상승이 수산물 가격 상승으로 이어질 수 있다는 우려를 불식하기 위해 수산물 수급·물가 관리에 나서겠다”고 말했다.

호르무즈 해협 사태와 관련해서는 우리 선박과 선원의 안전 확보 필요성을 언급했다.

그는 “미국·이란 종전 양해각서(MOU) 체결에도 불구하고 아직까지도 호르무즈 해협 내 우리 선원과 선박의 안전은 불확실한 상황”이라고 진단했다.

남 차관은 조직 운영 방향으로는 ‘해불양수(海不讓水)’를 제시했다. 바다가 어떤 물도 가리지 않고 받아들인다는 뜻으로, 직급과 직렬, 출신 배경을 넘어 하나의 팀으로 뭉치자는 의미다.

그는 “해양수산부에는 다양한 직렬의 직원들이 있고 부산 이전을 계기로 새로운 구성원들도 함께하게 됐다”며 “직급과 직렬, 각자의 배경과 상관없이 하나의 팀으로 똘똘 뭉쳐 해양강국, 해양부국을 향해 나아가자”고 당부했다.

1998년 기술고시 34회로 공직에 입문한 남 차관은 해양수산부 항만정책과장, 부산항북항통합개발추진단장, 마산지방해양수산청장, 항만국장, 북극항로추진본부장 등을 역임한 항만·해운 분야 전문가다. 부산 구덕고와 연세대 토목공학과를 졸업했다.