중매센터 통한 원거리 결혼 피해 혼인신고 사흘만에 아내 빚 발견

[헤럴드경제=한지숙 기자] 중국의 한 남성이 결혼 중매업체를 통해 약 5 분간 영상 통화로 만난 여성과 결혼했다가 9일 만에 이혼을 요구하고, 결국 소송에까지 휘말린 사연이 전해졌다.

중국 저장성 후저우시 출신의 32세 남성 구씨는 지역 중매센터를 통해 산시성 출신의 30세 여성과 5분간 영상 통화를 하고 사흘만에 초고속으로 결혼을 했으나 불과 9일 만에 후회를 하기 시작했다고 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)가 지난 19일 사연을 전했다.

보도에 따르면 구씨는 가입비 200위안(약 4만5000원)을 내고 당초 같은 저장성 출신 지역 여성 3명을 소개받았다. 그러나 여성들은 모두 구 씨에게 관심이 없었고, 중매인은 다른 지역 출신 여성을 추천하며 이틀 안에 결혼이 성사될 수 있다고 약속했다.

구 씨와 그의 부모는 중매업체의 제안을 수락했다.

이후 구 씨는 지난 4월 북서부 산시성 출신 30세 여성을 소개받았다. 여성의 온라인 프로필에는 빚이나 범죄 기록, 심각한 질병이 없다고 기재돼 있었다. 또 ‘빠른 결혼’과 ‘원거리 결혼’에도 동의한 상태였다.

두 사람은 단 5분간의 영상통화만으로 서로를 확인했다. 여성은 자신이 영업직에 종사한다고 답했다. 다만 대부분의 질문은 중매인이 대신 답변했다. 중매업체는 결혼 전에 여성의 신용 상태와 건강검진 결과를 보내주겠다고 약속했다.

구 씨 측은 신부 측에 예단 성격의 비용 10만 위안과 중매 수수료 16만 위안 등을 포함해 총 26만 5000위안(약 5988만원)을 지출하고, 업체에 신부를 후저우시로 데려와 줄 것을 부탁했다.

이 과정에서 구 씨 가족은 신부를 한 번도 직접 만나보지 못했다.

하지만 혼인 신고 3일 뒤 중매업체는 약속했던 신용조회 및 혼전 건강검진 자료를 제출하지 않았다.

직접 은행을 찾아 아내의 신용도를 확인한 구씨는 그녀가 10만 위안(약 2259만원)의 빚을 지고 있다는 사실을 뒤늦게 알게 됐다. 신부는 빚은 전 남자친구의 것으로 자신과 무관하다고 주장했다.

구 씨는 이후에도 아내의 휴대전화 결제 앱 상 명의가 자신이 알고 있는 이름과 다르다는 사실도 발견했다. 이튿날 아내는 자신의 간 수치가 높지만 임신 능력에는 영향을 미치지 않는다고 말했다.

결국 구 씨는 9일 만에 성급한 결혼을 후회하며 이혼을 요구했다. 그러자 여성은 구 씨의 이혼 요구에 우울증에 걸렸다며 진단서를 제출하고, 위자료로 5만 위안(1135만원)을 요구했다.

이에 구씨는 중매 센터를 상대로 수수료 환불 소송에 나섰지만, 중매업체 측은 “결혼이 성사됐으니 환불은 없다”며 되레 “부부가 위장 이혼을 꾸민 것 아니냐”는 의혹을 제기했다.

현지 누리꾼들은 “드라마 줄거리보다 더 어처구니없다”, “결혼을 게임처럼 생각하면 결혼 생활이 교훈을 줄 것”, “결혼은 인생에서 매우 중요한 결정인데” 등의 반응을 보였다.