이상용 보미건설 상무 세션 발표 우르겐치 공항·바이오 클러스터 건설 진행 비즈니스 타워 ‘BFC’ 타슈켄트 랜드마크로

“세계 각지에서 대한민국 건설기술 위상을 높이고 있는 보미건설이 우즈베키스탄에서 ‘K-건설의 BTS(방탄소년단)’ 같은 존재가 되겠습니다.”

이동엽(사진) 보미건설 상무는 지난 16일(현지시간) 우즈베키스탄 타슈켄트에서 열린 ‘한-우즈벡 경제협력포럼 2026’에서 이 같은 포부를 밝혔다.

보미건설은 1988년 설립돼 국내외에서 300건 이상의 건설 프로젝트를 수행하고, 우즈벡에서 굵직한 대규모 프로젝트를 맡고 있다. 시공 능력 평가액은 2억7000만달러, 국내외 근무 직원은 500여명에 달하는 기업이다. 이 상무는 “우즈벡에서 투자개발형(PPP) 사업에 집중하고 있다”며 “개발면적 40만㎡ 이상의 우르겐치 공항 프로젝트와 타슈켄트 바이오 의약품 클러스터 프로젝트를 진행하고 있으며, 사마르칸트와 페르가나 등에서는 주거·리조트 프로젝트를 계획하고 진행 중이다”라고 밝혔다. 우즈벡의 수도 타슈켄트의 랜드마크가 된 ‘보미 파이낸스 센터(BFC)’에 대한 소개도 이어졌다. 이 상무는 “BFC는 타슈켄트 중심에 위치한 지하 3층~지상 30층 규모의 복합 빌딩”이라며 “타슈켄트 중심에서 핵심 비즈니스를 제공하는 최상급 오피스 시설이자 랜드마크로서 비즈니스 타워, 마켓 등을 갖춰다”고 설명했다. 타슈켄트=이영기 기자