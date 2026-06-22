[헤럴드경제=민성기 기자] 방송인 안영미가 둘째 출산을 앞두고 잠시 방송을 떠난다.

안영미는 21일 자신의 SNS를 통해 MBC FM4U ‘두시의 데이트 안영미입니다’ 청취자들에게 인사를 남겼다.

그는 “울 두뎅이들. 저 건강하고 씩씩하게 잘 순산하고 돌아올게요”라며 “저 없는 동안 다른 라디오는 가지 않았으면 좋겠어요”라고 애정을 드러냈다.

이어 “제가 항상 모니터하고 있을 텐데 스페셜 DJ 우쭈쭈는 적당히 부탁드릴게요”라며 특유의 유쾌한 입담도 잊지 않았다.

함께 공개된 사진에는 만삭의 D라인이 담겼다. 안영미는 배를 감싼 채 환하게 웃으며 둘째 출산을 앞둔 설렘을 전했다.

이날 방송을 끝으로 출산 휴가에 들어간 안영미는 “내가 둘째를 낳는다니 믿어지지 않는다. 마지막 방송이라니 꿈속 같다”고 소감을 밝혔다.

안영미는 지난 2023년 첫째 아들을 남편이 머물고 있는 미국에서 출산했다. 이에 당시 원정 출산 의혹이 불거지기도 했다.

한편 안영미는 지난 2020년 외국계 기업에 재직 중인 회사원과 결혼해 슬하 1남을 두고 있다.