출입기자 간담회서 ‘12대 성과’ 발표 “이재명정부 1기 맡은 일 완벽처리” “선거이후 ‘당정의 완벽한 일치’ 강화해야”

[헤럴드경제=윤호·전현건 기자] 김민석 국무총리는 22일 “국민 참정권 문제를 해결하는데 있어 청년들이 주도하고 정부가 지원하는 방식을 진행해 보겠다”고 밝혔다.

김 총리는 이날 정부서울청사 별관에서 개최한 출입기자 간담회에서 “우리 사회에서 정당들이 청년·대학생들과 대화나 소통이 상대적으로 부족했다”며 “이번 참정권 문제와 관련해서 청년 주도의 사회적 공론화를 지원해 보고자 한다”며 이같이 말했다.

그러면서 “제가 총리직을 그만두게 되지만 사회적 공론화를 담당하는 국무조정실 등에 특별히 챙겨줄것을 요청하고, 국회에서 확인하려고 한다”며 “국민 참정권 문제를 해결하는데 있어 청년들이 주도하고 정부가 뒤에서 지원하는 방식의 일을 해보겠다”고 했다.

김 총리는 “선관위 개혁을 위한 원포인트 개헌을 본격적으로 국회에서 논의하겠다. 이와 관련한 여야 및 전문가들의 토론을 지속적으로 추진할 것”이라며 “국민 대다수가 문제의식을 느낀 만큼 우리 사회가 인정할 수 있는 대안을 만들도록 노력하겠다”고 강조했다.

대통령 및 여당 지지율에 대해선 “우선 정부·여당은 한 몸이자 공동운명체다. 지난 시기를 보면 대통령의 ‘더 잘하기 어려울 정도’의 리더십이 국정지지율을 이끌었고, 선거가 대략 이렇게 되겠다는 예측이 있었다”며 “그런데 결과가 예측에는 못미쳤기 때문에 우리가 더 성찰해야 된다”고 했다.

이어 “(현재까지) 대통령 리더십이 국정지지율을 이끌고 당의 지지율을 견인하는 구조가 작동한 시기였다. 선거 치르고 난 이후에는 국정지지율과 당 지지율이 하강하는 흐름을 보이고 있다”며 “임기 1년차 선거가 끝난 지금이야말로 당정의 완벽한 일치와 협력, 그리고 당이 대통령의 국정을 뒷받침하면서 지지율을 끌어올리려는 노력을 할 때”라고 강조했다.

김 총리는 “저는 이제 곧 당으로 돌아가면 그런 방향에서 당의 지지율을 회복하고 국정지지율의 회복으로 이어지도록, 국정동력을 더 강화하는 방향으로 전력을 다할 책임감을 점점 더 강하게 느낀다”고도 했다.

김 총리는 이날 지난 1년 동안 “치밀하고 잡음없이 맡은 일을 완벽하게 처리했다”며 “이재명 정부 1기 총리로서 소프트카리스마를 구현했다”고 자평했다.

내란 청산과 관련해선 계엄참여 인사에 대한 온정적 징계처분을 직접 취소하는 등 총리에게 주어진 헌법과 정부조직법 상의 권한을 적극 활용했다고 강조했다.

구체적으로 국방부가 계엄사령부 구성을 지원하기 위해 용산행 계엄버스에 탑승했던 육군 본부 법무실장이 근신처분에 그치자, 국방부 장관의 징계처분을 취소했다. 이는 헌장사상 최초로 총리로서 유효한 취소권을 행사한 것이다.

김 총리는 이재명정부 1기 총리 12대 성과로 ▷아시아태평양경제협력체(APEC) 성공 개최 ▷글로벌 인공지능(AI) 허브 유치 ▷사회적 갈등 돌파구 마련 ▷총리 실용외교 개척 ▷내란청산 ▷대국민 국정소통 ▷지방주도성장 견인 ▷청년 협치선도 ▷ 자살 사망자수 감소주도 ▷범정부 어젠다 확장 ▷현장·민생 총리로 현안해결 주도 ▷중동전쟁 비상경제 안전대응을 제시했다.

김 총리는 이날부터 오는 24일까지 2박3일 일정으로 중국을 방문해 하계 다보스 포럼에 참석한다.