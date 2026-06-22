[헤럴드경제=채상우 기자] 지하철 안에서 대중교통 이용 수칙을 어긴 채 여러 좌석을 차지한 승객을 향해 단호하게 잘못을 지적한 한 시민의 모습이 뒤늦게 알려져 화제를 모으고 있다.

지난 20일 유튜브 채널 ‘킹받쥬’와 소셜네트워크서비스(SNS) 등에는 지하철 객차 내에서 다른 이들에게 불편을 주는 남성에게 다가가 대화를 건네는 한 승객의 영상이 게시됐다.

해당 영상에 따르면, 한 남성이 지하철 임산부 배려석에 자리를 잡은 뒤 신발을 벗고 좌석 위로 다리를 길게 뻗고 있었다. 이 남성은 임산부 배려석을 시작으로 총 세 칸의 좌석을 혼자 차지하며 주변 승객들의 통행과 착석을 방해했다.

이를 목격한 한 젊은 남성이 민폐 승객에게 다가가 행동을 제지하기 시작했다. 이 남성은 “다른 사람들은 신발 놓고 다리를 안 뻗고 싶겠느냐”며 “그렇지만 공공장소이기 때문에 안 하는 것”이라고 말했다.

이어 “신발 벗고 발을 올리고 세 칸을 차지하는 게 문제”라며 “당신이 다릴 펴고 신발 벗고 있는데 더러워서 누가 여기 앉으려고 하겠느냐”고 목소리를 높였다. 민폐 승객이 이에 반발하며 “더럽다는 거냐?”라고 묻자, 남성은 다시 “그럼 당신의 발이 깨끗하다고 생각하느냐”라고 응수하며 대중교통 내 예절을 지킬 것을 요구했다.