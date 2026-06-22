[헤럴드경제=김유진 기자] 코스피가 22일 장 초반 9000선에서 한발 물러나며 숨고르기에 들어갔다. 지난주 사상 첫 9000선 돌파 이후 단기 급등 부담이 커진 가운데 외국인 매물이 출회되며 지수를 끌어내리고 있다. 삼성전자가 약세를 보이는 가운데, SK하이닉스와 SK스퀘어는 미국 주식예탁증서(ADR) 상장 기대감에 상승세를 이어가고 있다. 엔비디아 협력 기대가 붙은 LG전자·LG씨엔에스 등 일부 LG 관련주에도 선별 매수세가 유입되는 모습이다.

한국거래소에 따르면 이날 오전 9시21분 코스피는 전 거래일보다 99.80포인트(1.10%) 내린 8952.62를 기록하고 있다. 지수는 전장 대비 97.99포인트(1.08%) 내린 8954.43으로 출발한 뒤 장 초반 8950선 안팎에서 등락하고 있다.

유가증권시장에서는 외국인이 1조280억원어치를 순매도하며 지수 하락을 주도하고 있다. 개인은 9714억원, 기관은 400억원을 각각 순매수하며 외국인 매물을 받아내고 있다.

코스닥지수는 같은 시각 전 거래일보다 11.14포인트(1.15%) 오른 977.73을 나타내고 있다. 코스닥은 장 초반 강보합권에서 출발한 뒤 외국인과 기관 매수세가 유입되며 오름폭을 키우고 있다. 코스닥시장에서는 외국인과 기관이 각각 714억원, 613억원어치를 순매수하고 있다. 개인은 1331억원어치를 순매도 중이다.

반도체 대형주 안에서도 흐름은 갈렸다. 삼성전자는 전 거래일보다 2.40% 내린 34만5500원에 거래되며 지수 하락 압력을 키웠다. 반면 SK하이닉스는 0.40% 오른 277만5000원, SK스퀘어는 2.70% 오른 182만8000원에 거래되고 있다. SK하이닉스의 미국 ADR 상장 추진에 따른 글로벌 투자자 저변 확대와 재평가 기대가 이어지면서 주가 상승을 견인했다.

LG 관련주는 엔비디아와의 피지컬 AI·로보틱스 협력 기대에 장 초반 강세를 보였다. 오전 9시25분 현재 LG씨엔에스는 10.96% 오른 9만5200원, LG전자는 10.64% 오른 23만4000원에 거래되고 있다. 로보스타(6.32%), LG(3.76%), LG이노텍(3.06%) 등도 3% 이상 상승 중이다. LG그룹 주요 계열사 경영진과 실무진이 미국 엔비디아 본사를 찾아 후속 사업화 논의에 나선다는 소식이 전해지면서 관련주에 매수세가 유입됐다.