[헤럴드경제=이원율 기자]홍준표 전 대구시장은 “나는 이제 현실 정치에서 은퇴한 사람”이라며 “나를 비평 대상에 넣지 말라”고 밝혔다.

홍 전 시장은 지난 20일 페이스북 글을 통해 “어설픈 비평가들이 정치인도 아닌 나를 두고 갑론을박하는 게 참 우습다”며 이같이 말했다.

홍 전 시장은 “내 생각을 바람처럼 자유롭게 글 쓰고 유튜브 방송도 하고 가끔 방송도 나간다”고 덧붙였다.

홍 전 시장은 “내가 정치를 하면서 오락가락한 일도 없고, 보수정당에서 30년간 봉직하며 자리를 차지할 때 늘 내 힘으로 했지 계파에 속한 일도, 계파의 도움을 받은 일도 없다”고도 했다.

그러면서 “박근혜(전 대통령) 탄핵 후 대선에 나간 것은 (대통령이)되려고 나간 게 아니라 궤멸된 당이라도 살리려고 나간 것”이라며 “그것을 마치 당이 내게 은혜를 베푼듯 쓰는 사람들은 연조 짧은 기자들의 미숙함에서 비롯된 것”이라고 했다.

홍 전 시장은 현재 국민의힘 상황을 놓고 “장동혁(대표)이 언론에 미움받을 짓도 많이 하고 미숙하지만 그나마 뚝심있게 견디고 있기에 내란정당이라고 비난을 받으면서도 그 당이 유지되고 있는 것”이라고 진단했다.

그는 “특정인을 내세우기 위해 그것조차 붕괴시키려고 집단 이지메(괴롭힘)를 가하는 족벌 언론 카르텔의 준동이 안타까운 것”이라고 했다.

앞서 홍 전 시장은 페이스북에 다른 글을 올리고 국민의힘을 겨냥, “소장파라는 사람들은 철부지 애들처럼 내부 투쟁에만 몰두하고 있다”며 “외부 위협부터 합심해 막을 생각은 하지 않고 난파선 선장이라도 서로 하겠다고 내부 투쟁만 골몰한다”고 지적한 바 있다.

홍 전 시장은 “오래 전부터 그 당의 소위 소장파라는 애들은 대여투쟁 때는 겁이나 몸을 사리고 당내 투쟁에만 개혁을 내세워 덩치를 키웠다”며 “그 버릇들 아직도 못 고치고 있으니 참 암담하다”고 질타했다.