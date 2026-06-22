[헤럴드경제=문영규 기자] 배우 이주영이 한 달 째 이어진 누수 피해를 호소했다.

이주영은 지난 20일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “한 달째 집이 이 상태인데 안 고쳐지는 게 말이 되나. 나가지도 못하고 있다”며 천장 틈새에서 물이 흘러내리는 모습을 담은 사진을 함께 공개했다.

그가 올린 사진을 보면 물은 바닥으로 떨어졌다. 다른 사진엔 쏟아지는 물을 받기 위한 통이 놓여있었고 소파 등 가구들은 비닐로 덮어놓았다.

이주영은 “누수로그 가야하나”라며 “이 경험으로 나중에 시나리오를 쓰든 뭘 하든 역작이 나올 것 같아서 정신승리 중이다. 소송로그에 많은 관심을 부탁한다”고 말했다.

한편 이주영은 최근 애니메이션 영화 ‘순례자들은 왜 돌아오지 않는가’에 목소리 연기로 참여했다.

그는 지난 2012년 영화 ‘조우’로 데뷔했으며 ‘꿈의 제인’과 ‘메기’ 등에 출연했다.

이후 영화 ‘브로커’, ‘야구소녀’, 드라마 ‘역도요정 김복주’, ‘밥 잘 사주는 예쁜 누나’, ‘이태원 클라쓰’, ‘단죄’ 등에 얼굴을 비추며 인지도를 높여왔다.