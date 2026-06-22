카카오엔터프라이즈와 업무 협약…AI 도입과 운영 전 과정 협력

[헤럴드경제=이태형 기자] 국민연금공단은 카카오엔터프라이즈와 ‘인공지능 서비스 관련 인프라 협력을 위한 업무협약’을 체결했다고 22일 밝혔다.

이번 협약은 지난 3월 연금공단과 카카오가 체결한 ‘인공지능 기반 공공 서비스 혁신 및 업무 전환에 관한 양해각서’의 연장선으로, 두 기관은 인공지능 인프라 설계부터 운영까지 전 과정에 걸쳐 협력할 예정이다.

주요 협약내용은 ▷인공지능 환경 구현을 위한 그래픽처리장치(GPU) 서버 구축 및 기술 지원 ▷카카오클라우드 인공지능 플랫폼 활용 ▷인공지능 모델 테스트 및 실증 환경 조성 ▷공공 분야 전문성을 기반으로 한 제도적·행정적 지원 등이다.

한편 연금공단은 인공지능 서비스의 안정적인 운영을 위한 기반 시설 마련도 추진하고 있다.

지난 16일에는 고성능 그래픽처리장치(GPU) 가동에 필요한 전력, 냉각 시설을 갖춘 ‘인공지능 서버 전용 특화 구역’을 완공해 GPU 서버 수용 능력과 안정성을 강화했다.

이 시설은 국가핵심기반시설로 지정된 국민연금 ICT센터에 조성됐다.

김성주 국민연금공단 이사장은 “카카오엔터프라이즈와의 파트너십을 통한 고성능 GPU 자원 확보는 민관 협력을 통한 적극 행정 사례”라며 “이를 기반으로 국민이 체감할 수 있는 인공지능 서비스 개발에 박차를 가하겠다”고 말했다.