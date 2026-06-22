[헤럴드경제=김명상 기자] 롯데월드는 6월 호국보훈의 달을 맞아 시민의 생명과 안전을 지키는 소방관과 가족들을 롯데월드 어드벤처로 초청했다고 22일 밝혔다.

이번 초청은 롯데월드의 대표 사회공헌 캠페인 ‘드림티켓’의 일환으로 마련됐다. ‘드림티켓’은 평소 테마파크 방문이 쉽지 않은 문화 소외 계층과 사회 곳곳에서 헌신하는 이들을 롯데월드 사업장에 초청하는 캠페인이다. 지난해 약 1만 명을 비롯해 2015년 캠페인 시작 이후 지금까지 누적 약 12만 명이 롯데월드 사업장을 찾아 특별한 시간을 보냈다.

롯데월드는 약 1000만 원 상당의 드림티켓을 소방관 및 가족들에게 전달했으며, 대상자들은 6월 한 달간 롯데월드 어드벤처에 순차적으로 방문할 예정이다. 이번 캠페인은 현장에서 시민의 일상을 지켜온 소방관들에게 감사의 마음을 전하고, 가족과 함께하는 하루를 선물하고자 기획됐다.

지난 19일에는 파주 운정119안전센터 김명철 소방위가 가족과 함께 롯데월드 어드벤처를 찾았다. 김 소방위는 10여 년간 소방관으로 근무하며 시민의 생명과 안전을 지켜왔다.

이날 김 소방위와 가족들은 롯데월드 어드벤처의 대표 캐릭터 ‘로티’, ‘로리’의 환영 인사를 받으며 롯데월드 어드벤처에 입장했다. 회전목마 앞에서 기념사진을 남기며 하루를 시작한 김 소방위는 자녀들의 걸음에 맞춰 어드벤처 곳곳을 둘러보며 즐거운 하루를 보냈다.

김 소방위는 “지금 돕고 있는 한 사람이 누군가에게는 가장 소중한 가족이라는 생각으로 최선을 다하지만 바쁜 근무로 가족과 시간을 충분히 보내지 못해 늘 미안한 마음이 있었다”며 “이번 기회를 통해 아내와 아이들에게 좋은 추억을 만들 수 있어 뜻깊었다”며 롯데월드 어드벤처에 감사의 마음을 전했다.

한편, 롯데월드는 ‘드림티켓’ 외에도 병원에서 많은 시간을 보내는 환아들을 위해 직접 병원을 방문해 공연을 선보이는 ‘찾아가는 테마파크’, 소아암 어린이들에게 꿈의 무대를 선물하는 ‘드림 스테이지’, 민속박물관 학예사 등 롯데월드의 다양한 직종을 체험할 수 있는 진로체험행사 ‘드림잡’ 등 등을 통해 테마파크의 특성을 살린 사회공헌활동을 이어가고 있다.