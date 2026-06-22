집중방역 강화

[헤럴드경제=손인규 기자] 금천구(구청장 유성훈)는 최근 수도권 전역에서 대량 발생하고 있는 러브버그(붉은등우단털파리)에 선제적으로 대응하고 주민 생활불편을 최소화하기 위해 감시, 포집, 방역을 연계한 종합 대응체계를 본격 가동한다고 밝혔다.

금천구는 여름철 러브버그 출현이 가장 많은 지역이다. 지난해 금천구는 러브버그 관련 민원이 700건 가까이 접수돼 25개 자치구 중 가장 많았다.

매년 6~7월 반복적으로 출몰하고 있는 러브버그는 사람을 물거나 질병을 매개하지 않는 것으로 알려져 있으나 개체수가 급격히 증가할 경우 주택가, 공원, 산책로 등에 대량 출몰하여 주민 생활불편 관련 민원을 유발하고 있다.

이에 금천구는 서울시 친환경 방제 현장적용 시범사업에 참여하여 이달부터 7월까지 러브버그 발생 예상지역과 민원 다발지역을 중심으로 유인물질 포집기 265대를 설치해 운영하고 있다. 유인물질 포집기는 천연 유인제를 활용해 러브버그 성충을 유인·포집하는 방식으로 개체수 저감 및 생활권 유입 최소화를 위해 운영되고 있다.

아울러 구 보건소 방역처리반 2개반이 주민자율방역단 11개반, 민간 전문방역업체와 협업체계를 구축하여 러브버그 발생지역과 민원 다발지역을 중심으로 집중 방역을 실시하고 있다. 특히 6월 말부터 7월 중순까지 특별 합동방역을 실시하여 공원, 산책로, 주택가 등 방역취약지역에 대한 집중관리를 추진할 계획이다.

생활권 보호를 위해서는 해충 방제 인프라를 확대했다. 기존 126대 규모의 해충방제장비를 133대로 확대하여 포충기 121대와 해충기피제분사기 12대를 운영하고 있다.

유성훈 금천구청장은 “지역주민들이 체감할 수 있는 방역활동을 통해 생활불편을 최소화하고 쾌적한 생활환경 조성에 최선을 다하겠다”고 말했다.