국토부, 성남-서초 고속도로 민간투자사업 우선협상대상자로 효성중공업 컨소시엄 선정

[헤럴드경제=소민호 기자] 상습 정체 구간으로 악명높은 경부고속도로 양재나들목 일대 교통흐름을 개선하기 위한 성남-서초 고속도로 사업이 본격 추진된다.

국토교통부는 ‘성남-서초 고속도로 민간투자사업’의 우선협상대상자로 효성중공업컨소시엄을 선정했다고 22일 밝혔다.

이 노선은 경부고속도로와 용인-서울 고속도로가 만나는 판교 인근부터 우면산 터널까지 약 10.7km, 왕복 4차로 신설 사업이다. 추정 사업비는 약 5612억원(2016년 4월 1일 기준)이다.

국토부는 올 1월 사업자 모집을 위한 제3자 제안공고를 냈는데, 최초 제안자인 효성중공업컨소시엄만 단독 신청한 바 있다. 컨소시엄의 가칭 명칭은 성남서초고속도로주식회사다.

국토와 효성중공업컨소시엄은 사업의 세부내용을 결정하기 위한 협상에 착수, 2029년 착공 후 2034년 개통을 목표로 사업을 추진할 계획이다.

김효정 국토부 도로국장은 “민자고속도로가 개통되면 양재나들목 인근 교통량이 분산돼 이동시간이 줄고 도로이용 편의가 실질적으로 개선될 것으로 기대된다”며 “경부고속도로의 간선기능도 함께 높아질 것”이라고 밝혔다.