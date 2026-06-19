포스코이앤씨가 지난 18일 개관한 ‘더샵 검단레이크파크’ 견본주택에 개관 이틀째 방문객들의 발길이 이어졌다고 밝혔다.

사업자 측에 따르면 개관 이후 견본주택에는 단지 설계와 청약 조건 등을 확인하려는 방문객들이 찾았으며, 단지 모형도와 유니트 관람 공간을 중심으로 상담이 진행됐다.

방문객들은 전 세대에 적용되는 음식물 처리·이송 설비와 일부 타입에 제공되는 선택 옵션, 커뮤니티 시설 구성 등에 관심을 보였다고 회사 측은 설명했다.

단지는 22블록과 23블록의 당첨자 발표일이 달라 각각 청약 접수가 가능하다. 이에 따라 특별공급과 일반공급 자격 요건 등에 대한 상담도 이뤄졌다고 밝혔다.

‘더샵 검단레이크파크’는 인천 검단신도시 22·23블록에 지하 3층~지상 29층, 26개 동, 전용면적 59㎡·84㎡, 총 2857세대 규모로 조성된다.

단지는 분양가상한제가 적용되는 민영주택으로 공급되며, 세대 내부에는 알파룸과 팬트리, 드레스룸 등의 공간 설계가 적용된다. 또한 청정환기 시스템 등 일부 스마트 설비도 도입될 예정이다.

입지 측면에서는 인천2호선 완정역과 향후 개통 예정인 인천1호선 검단호수공원역 생활권에 위치한다. 서울지하철 5호선 연장과 GTX-D 노선 등 광역교통망 계획도 거론되고 있다.

단지 인근에는 중앙호수공원 예정지와 나진포천 수변 공간이 위치해 있으며, 생활SOC 시설과 상업·업무시설 등이 조성될 계획이다.

커뮤니티 시설로는 실내 골프연습장과 피트니스센터, 사우나, 실내체육관, 도서관, 게스트하우스 등이 마련될 예정이다. 주차 공간은 총 4517대로 계획됐다.

청약 일정은 6월 24일 특별공급을 시작으로 25일 1순위, 26일 2순위 청약 접수가 진행된다. 당첨자 발표는 22블록이 7월 2일, 23블록이 7월 3일이며 정당계약은 7월 14일부터 18일까지 진행될 예정이다.

견본주택은 인천 서구 원당동 일원에 마련돼 있다.