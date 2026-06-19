산업전환고용안전전문위 첫 회의 개최 청년·석탄화력 폐지지역·자동차부품업계 의견 수렴

[헤럴드경제=김용훈 기자] 정부가 인공지능(AI) 확산과 탄소중립 전환에 따른 산업구조 변화에 대응하기 위해 노동시장 충격을 최소화하는 중장기 대책 마련에 본격 착수했다.

고용노동부는 19일 서울 중구에서 산업전환고용안전전문위원회 첫 회의를 열고 ‘산업전환 고용안정 기본계획’ 수립 방향에 대한 의견을 수렴했다고 밝혔다.

산업전환고용안전전문위원회는 지난해 시행된 산업전환고용안정법에 따라 설치된 협의기구로, 산업전환 과정에서 발생하는 고용 변화와 노동시장 영향을 점검하고 대응 방안을 논의하는 역할을 맡는다.

위원회는 임영미 노동부 고용정책실장을 위원장으로 노사 대표 8명, 전문가 등 민간위원 6명, 정부위원 5명 등으로 구성됐다.

이날 회의에서는 노동부가 마련 중인 산업전환 고용안정 기본계획에 대해 노동계와 경영계, 전문가들의 의견을 청취했다. 특히 산업전환의 핵심 축으로 꼽히는 인공지능 전환(AX)과 녹색전환(GX)이 현장에 미치는 영향을 반영하기 위해 청년과 지역·업종 관계자들도 참석했다.

회의에는 AI 분야 취업을 준비 중인 청년과 석탄화력발전 폐지지역 지방자치단체 관계자, 자동차부품업계 관계자 등이 참석해 산업전환 과정에서 겪는 어려움과 정책 지원 필요성을 전달했다.

노동부는 향후 기본계획에 산업전환의 영향을 크게 받는 계층과 지역, 업종에 대한 지원 방안을 담을 방침이다. 직무전환 훈련과 재취업 지원, 지역 산업구조 변화 대응책 등이 주요 과제로 검토되고 있다.

임영미 고용정책실장은 “기본계획 수립 전까지 산업전환의 충격이 집중되는 입직 단계 청년과 전환업종 거점지역 등 현장의 목소리를 빈틈없이 반영하겠다”고 말했다.

노동부는 이번 전문위원회 논의를 바탕으로 관계부처 협의와 추가 의견수렴 절차를 거쳐 산업전환 고용안정 기본계획을 마련할 예정이다.