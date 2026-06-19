[헤럴드경제=장연주 기자] 코스피지수가 사상 첫 9000선을 돌파한 가운데, SK하이닉스가 상승장을 주도하자 온라인에서 SK그룹 회장인 ‘최태원 밈’이 확산하고 있다. SK하이닉스 주가가 연일 고공행진을 이어가자 최 회장을 숭배의 대상으로 묘사하거나 각종 패러디의 주인공으로 내세워 눈길을 끈다.

코스피는 18일 사상 처음으로 9000선을 넘어 9063.84를 기록했다. 지난 달 15일 8000선을 돌파한 지 불과 34일만(22거래일) 만이다. 특히 이날 상승장을 이끈 대표 종목은 SK하이닉스로, 전 거래일 보다 6.51% 오른 268만5000원에 거래를 마쳤다.

SK하이닉스 주가가 치솟자 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS)에는 투자자들의 환호를 담은 각종 패러디 이미지와 밈이 쏟아졌다.

우선 노희경 작가의 작품 ‘지금 사랑하지 않는 자, 모두 유죄’를 패러디한 ‘지금 하이닉스 없는 자, 모두 유죄’라는 제목의 책 표지가 눈에 띈다.

최 회장의 얼굴을 표지에 합성해 그가 저자인 것처럼 꾸민 이 이미지는 SK하이닉스 주식을 보유하지 못한 투자자들의 아쉬움을 익살스럽게 표현했다는 반응이 나오고 있다.

SK하이닉스 로고를 단 만화 캐릭터가 “이래도 안 사?”, “독하다 독해”라고 말하며 주가가 계속 오르는데도 매수하지 않는 투자자들을 놀리는 듯한 만화장면도 등장했다.

아울러 최 회장을 우상처럼 묘사한 합성 이미지도 화제가 되고 있다.

북한 주민들이 대형 지도자 초상화 앞에서 단체로 90도로 허리를 숙여 경배하는 사진 속 초상화를 최 회장의 얼굴로 바꿔, 투자자들이 그를 향해 인사하는 모습이다.

또 다른 밈에서는 최 회장이 전쟁터 한복판에서 차량 문을 열고 있는 장면과 함께 “설명할 시간이 없어. 차트 분석하지 말고 일단 타라”는 문구가 등장한다.

이는 주가가 급등하는 상황에서 기업 실적이나 밸류에이션 보다 상승 흐름 자체를 믿고 투자하라는 투자자들의 심리를 풍자한 것으로 보인다. 해당 이미지에는 주식시장 버블 형성 과정을 설명하는 그래프도 함께 담겼다.

한편, 증권가에서는 SK하이닉스의 상승세가 당분간 이어질 것으로 전망하고 있다.

일본 노무라증권은 최근 SK하이닉스의 목표주가를 400만원에서 500만원으로 상향했고, SK증권(400만원), 미래에셋증권과 신한투자증권(380만원) 등 국내 증권사들도 잇달아 목표주가를 올렸다.

SK하이닉스 주가는 19일 오전 10시 기준 전날 보다 7.34% 오른 28만2000만원 선에 거래되고 있다.