AI·바이오 실증기업 대상 피칭·1대1 상담 지원 2022년 시작 후 5년차…사업화 후속지원 강화 강원·경북·대전·충북 특구 관계자도 참석

[헤럴드경제=홍석희 기자] 규제자유특구와 글로벌혁신특구에 참여한 실증기업들이 투자기관 앞에서 사업화 가능성을 점검받는 자리가 마련됐다. 법적 규제로 상용화가 어려웠던 신기술을 실증 단계에서 투자유치 단계로 연결하려는 취지다.

중소벤처기업부와 중소벤처기업진흥공단은 19일 서울 영등포구 타임스퀘어에서 규제자유특구 참여기업을 대상으로 ‘규제혁신 KOSME-IR마트’를 개최했다고 밝혔다.

이번 행사는 규제자유특구 및 글로벌혁신특구 실증사업자에게 민간 투자유치 기회를 제공하기 위해 마련됐다. 관련 투자유치 설명회(IR)는 2022년부터 열리고 있으며 올해로 5년차다. 중진공은 규제특례를 통해 실증 단계에 오른 기술이 실제 사업화와 투자유치로 이어지도록 후속 지원을 강화한다는 계획이다.

이날 IR에는 리코드, 마크헬츠, 셀라피바이오, 엠씨이, 유스바이오글로벌, 티센바이오팜 등 6개사가 참여했다. 이들 기업은 인공지능(AI)·바이오 분야 실증기업으로, 최근 1개월간 중진공으로부터 스토리텔링, 투자유치 발표자료 작성 등 발표역량 강화 컨설팅을 받았다.

행사에는 양광석 중기부 특구혁신기획단장과 반정식 중진공 지역혁신이사, 강원·경북·대전·충북 등 4개 규제자유특구 담당 지방정부 및 테크노파크 관계자들이 참석했다. 세마인베스트먼트 등 국내 투자기관도 참여해 규제특례 기반 기술의 사업화 가능성을 살폈다.

행사 당일에는 식전 프로그램으로 피칭 전략 특강이 열렸다. 이후 기업별 IR 발표와 벤처캐피털(VC), 액셀러레이터(AC)와의 1대1 개별 상담이 진행됐다. 상담에서는 규제특례 기반 실증성과 사업화 가능성, 시장 확장 전략, 투자유치 가능성 등을 중심으로 논의가 이뤄졌다.

대전 합성생물학 기반 첨단 바이오제조 글로벌혁신특구에 참여 중인 문신자 셀라피바이오 대표는 “연구개발형 중소기업은 보유 기술력을 내세울 수 있는 자리가 부족한 것이 가장 아쉬운 점”이라며 “이번 행사는 투자 가능성을 평가하는 자리를 넘어 투자기관으로부터 실질적인 조언을 구하는 기회로 느껴져 의미가 컸다”고 말했다.

양광석 중기부 특구혁신기획단장은 “규제자유특구 운영의 핵심 주체는 실증사업자이고, 실증사업자들에게 필요한 것은 이번 IR과 같은 사업화지원 프로그램”이라며 “정부의 법령 개정뿐만 아니라 실증기술의 사업화지원을 강화해 규제자유특구의 저변을 넓혀 나가겠다”고 말했다.

반정식 중진공 지역혁신이사는 “실증기술에 대한 후속 사업화지원은 규제자유특구 참여기업의 성장을 위한 마중물과 같다”며 “중진공은 중기부와 함께 투자유치, 정책연계 등 다양한 사업화지원 프로그램을 기획해 규제자유특구 참여기업의 성장을 적극 뒷받침하겠다”고 밝혔다.