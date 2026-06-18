[헤럴드경제=이명수 기자] 장동혁 국민의힘 대표가 18일 과로로 인해 병원을 찾았다가 의료진의 권고 하에 입원했다고 뉴시스가 보도했다.

이 매체는 장 대표 측은 이날 장 대표가 단식과 지방선거 지역 유세, 중앙선거관리위원회 사태 현장 대응 등으로 피로가 누적돼 병원 응급실을 방문했다가 의료진 권고로 입원했다고 설명했다고 밝혔다.

장 대표는 지난 1월 통일교·공천헌금 ‘쌍특검’ 입법을 요구하며 8일 동안 단식 투쟁을 진행했다.

지방선거 본투표 당일에는 투표 용지 부족 사태가 벌어지자 밤새 중앙선관위와 서울선관위를 오갔고, 이후에도 서울 송파구 올림픽공원 개표소 봉쇄 시위 현장을 찾았다.

장 대표는 전날 의원총회에 참석해 전국 16곳 선거 소청 필요성에 대해 설명하기도 했다．

게다가 당내 일부 의원들로부터 지속적으로 사퇴 압력을 받는등 과로가 누적되어 온 것으로 보인다.