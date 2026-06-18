가나 이끌고 파나마에 1-0 승 퀴라소 감독은 78세…남아공·체코 감독도 74세

[헤럴드경제=김현경 기자] 포르투갈 출신의 지도자 카를로스 케이로스 가나 축구대표팀 감독이 월드컵 최고령 승리 감독에 등극했다.

가나 대표팀은 18일(한국시간) 캐나다 토론토 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 L조 1차전에서 파나마를 1-0으로 꺾었다.

1953년 3월 1일생인 케이로스 감독은 만 73세 3개월의 나이로 월드컵 승리를 거두면서 2010 남아프리카공화국 월드컵 당시 오토 레하겔 전 그리스 대표팀 감독이 만 71세 10개월로 세운 최고령 월드컵 승리 감독 기록을 경신했다.

케이로스 감독은 지난 2011~2019년 이란 대표팀을 이끌며 한국 축구에 고배를 안겨 국내 축구 팬들에게 ‘밉상 감독’으로 불렸다.

2013년 6월 울산에서 열린 2014 브라질 월드컵 아시아 최종예선에서는 한국에 1-0으로 승리한 뒤 한국 벤치를 향해 ‘주먹 감자’를 날려 논란을 빚기도 했다.

케이로스 감독은 콜롬비아, 이집트, 카타르, 오만 대표팀 등을 거친 후 지난 4월 가나 대표팀 감독으로 부임했다.

그의 월드컵 최고령 승리 감독 기록은 남은 대회 기간 중 다시 바뀔 가능성도 있다.

네덜란드령 퀴라소의 딕 아드보카트 감독은 1947년 9월 27일생으로 만 78세다.

1952년 4월 10일생 휴고 브로스 남아프리카공화국 감독과 1951년 9월 1일생인 미로슬라프 코우베크 체코 감독도 만 74세로 케이로스 감독보다 연장자다.