서울시, 기동카+모두의카드 ‘통합’ 발표 국토부 “서울시 독단적으로 발표 유감” 서울시 “국토부와 협의 후 출시 계획”

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울시의 대표 교통 정책인 기후동행카드에 정부가 운영하는 모두의카드(K-패스)를 결합한 ‘기후동행카드 플러스’ 출시를 앞두고 서울시와 국토교통부가 충돌하는 모습을 보이고 있다. 서울시는 기후동행카드에 모두의 카드를 ‘결합’한 형태라고 소개했지만 국토부는 “7월부터 모두의카드와 기후동행카드가 통합된다는 내용은 전혀 사실이 아니라”라고 밝혔다. 서울시는 국토부와 이사안에 대해 충분히 협의하겠다는 입장이다.

서울시는 17일 기후동행카드 플러스 출시 계획을 발표했다. 여장권 서울시 교통실장은 브리핑에서 “기후동행카드 플러스는 K-패스의 일종인 모두의카드 기반에 기후동행카드에 적용되던 혜택을 더한 상품”이라고 설명했다.

시에 따르면 기존 정액제로 운영하던 기후동행카드와 달리 기후동행카드 플러스는 환급형 또는 정액형으로 나뉜다. 그리고 정액형은 일반 정액형(6만2000원)과 플러스정액형(10만원)으로 구분된다. 일반 정액형은 기존 기후동행카드 방식과 동일하게 서울시 지하철, 시내버스 등을 무제한 이용할 수 있다. 반면 플러스정액형은 기존에 기후동행카드로 이용할 수 없던 광역버스, 광역철도, GTX, 신분당선까지도 이용 가능하다. 그리고 환급형은 기존 모두의카드처럼 정액 미만으로 이용할 시 일부 금액을 환급(일반 20%)해 주는 방식이다. 다만 기후동행카드가 거주 지역과 무관하게 사용할 수 있었던 것에 반해 기후동행카드 플러스는 서울 지역 거주자만 발급해 이용할 수 있다.

하지만 서울시 발표 후 국토부는 이는 전혀 사실이 아니라는 입장을 밝혔다. 국토부는 17일 해명자료를 통해 “지난 6월 5일 서울시로부터 기후동행카드의 모두의카드 가입 요청을 받아 대도시권광역교통위원회(대광위)에서 검토 중”이라며 “대광위에서는 시스템 개편, 예산 소요, 국민 편의 등을 종합적으로 고려해 기후동행카드의 모두의카드 가입 여부를 결정할 계획”이라고 설명했다. 이어 “검증해야 할 사항이 많은데도 불구하고 서울시에서 독단적으로 자료를 배포한 점은 유감스럽다”고 덧붙였다.

이에 서울시도 국토부와의 협의를 완료한 뒤 기후동행카드 플러스를 출시할 계획이라고 해명했다.

서울시는 17일 오후 “시민들이 기후동행카드 플러스를 이용하기 위해 정부의 모두의카드에 가입해야 한다는 사실을 충분히 설명하였으며 지난 6월 12일 대광위에도 설명했고 대광위도 이를 인지했다”며 “서울시는 대광위와 기후동행카드 특화서비스를 충분히 협의한 후, 기후동행카드 플러스를 출시할 예정”이라고 설명했다.

이에 따라 국토부와 협의가 원활하게 진행되지 않을 경우 원래 7월 1일 출시를 계획한 기후동행카드 플러스 출시가 늦춰질 수 있어 보인다.