[헤럴드경제=최원혁 기자] 박은영 셰프가 성형외과 의사인 남편에게 시술받아 동안을 유지하고 있다고 솔직하게 고백했다.

16일 박은영은 자신의 유튜브 채널 ‘밥은영’에는 ‘전소연한테 프로듀싱 받은 박은영의 최후’라는 제목의 영상이 올라왔다. 이날 영상에는 걸그룹 ‘아이들’의 멤버 전소연이 게스트로 나왔다.

영상에서 박은영은 과거 아이들의 곡 ‘퀸카’ 댄스 챌린지로 화제를 모았던 것을 언급하며 “그 덕에 수많은 행사와 광고를 촬영하며 돈을 많이 벌었다”며 “늘 보은하고 싶은 마음이 있었다”고 고마움을 표했다.

전소연 역시 “노래를 다시 부흥시켜 주셔서 오히려 감사하다”며 “이 곡을 가장 잘 소화한 톱3 안에 든다”고 화답했다.

이어 전소연에게 신곡 댄스를 배우던 박은영은 “저 데뷔할 수 있을 것 같냐”고 질문하자 전소연은 그의 나이를 물었고, 박은영은 “1991년생으로 올해 36세”라고 답했다.

전소연이 “엄청 젊어 보인다”며 깜짝 놀라자, 박은영은 “남편이 성형외과 의사라 (시술을) 많이 해줬다. 그것만 좋다”고 뜻밖의 동안 비결을 고백했다.

한편 박은영은 지난달 한살 연상의 성형외과 의사와 결혼했다.