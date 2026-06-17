제조업·건설업 등 고용부진 업종 집중 점검 취업자 17개월 만에 감소…청년뉴딜 확대

[헤럴드경제=김용훈 기자] 정부가 고용 부진에 대응하기 위해 관계부처 합동 일자리전담반(TF)을 매주 개최하고 청년층 고용 위기 해소를 위한 추가 대책 마련에 나선다.

이형일 재정경제부 1차관과 권창준 고용노동부 차관은 17일 정부서울청사에서 관계부처 합동 일자리전담반(TF)을 열고 최근 고용상황과 청년 일자리 추가 보완과제, 산업전환 고용안정 기본계획(안) 등을 논의했다.

지난 5월 취업자 수는 전년 동월보다 4만명 줄었다. 취업자 수가 감소한 것은 지난 2024년 12월 이후 17개월 만이다. 특히 청년 고용률은 46.2%에서 43.8%로 낮아졌고, 실업률은 6.6%에서 7.2%로 올랐다.

정부는 인구·산업구조 변화와 경력직 중심의 수시채용 확산, 중동전쟁에 따른 대외 불확실성 등이 복합적으로 작용하면서 청년층 취업 여건이 악화된 것으로 분석했다.

이에 현재 K-뉴딜 아카데미, 체납관리단 등을 중심으로 청년 뉴딜 정책을 추진하고 있는데 이 외에도 새로운 사업을 고안해 청년 고용을 지원한다는 방침이다.

중동전쟁 장기화 영향으로 업황 부진이 심화하거나 고용 비중이 큰 제조·건설·농림어업 등 주요 업종은 관계 부처가 동향을 분석하고 정책 수단을 모두 동원해 대책을 내놓기로 했다. 업종별 고용 충격이 우려되는 분야를 중심으로 기업의 고용 유지와 신규 채용을 유도하기 위한 ‘고용 관련 인센티브’ 확대 방안을 검토하고 중장기 제도개선 과제도 적극 발굴해 시행할 계획이다.

이와함께 최근 급속히 진행되고 있는 AI 전환과 녹색전환에 따른 신산업 인력 수요 변화에 능동적으로 대응하기 위해 ‘산업전환 고용안정 기본계획’을 조속히 발표할 계획이다. 계획에는 노동자의 전환역량 강화와 이·전직 지원, 고용안전망 확충, 정책 인프라 구축 등의 내용이 담긴다. 정부는 산업전환 과정에서 발생할 수 있는 고용 충격을 최소화하고 노동자의 원활한 직무 전환을 지원한다는 방침이다.

정부는 당분간 매주 일자리전담반 회의를 열어 대응 방안을 논의하고 경제관계장관회의를 거쳐 수시로 대책을 내놓기로 했다.