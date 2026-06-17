[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]국립경국대 K-하이테크플랫폼사업단과 한국산업인력 경북지사, 경북소프트웨어산업협회는 지난 12일 안동 그랜드 호텔에서 경북 지역 기업 CEO 및 관리자를 대상으로 ‘2026 경북 기업 경쟁력 강화를 위한 AX 리더십 세미나’를 개최했다.

이번 세미나는 ‘AI를 아는 기업에서, AI로 일하는 기업으로’라는 주제 아래, 급변하는 디지털 환경 속에서 지역 기업들의 실질적인 AI 전환(AX) 대응 역량을 강화하기 위해 마련됐다.

행사에는 안동시청, 한국산업인력공단 경북지사, 경북연구원 등 주요 관계 기관과 지역 기업인 등 약 80여명이 참석했다.

세미나 프로그램은 비즈니스 로드맵 및 지원 전략을 다룬 사업 안내, AX 시대의 리더십 가이드를 주제로 한 전문가 특강, 지역 기업 간 협력 네트워크 구축 순으로 진행됐다.

김현기 K-하이테크플랫폼사업단장은 “지역 내 전문적인 AI 교육 인프라에 목말랐던 기업에게 맞춤형 솔루션을 제공하게 돼 기쁘다”며 “앞으로도 기업과 기관이 함께 성장하는 디지털 윈윈(Win-Win) 사례를 지속적으로 만들어 나가겠다”고 말했다.