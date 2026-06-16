모기·진드기 늘어 심장사상충 감염 위험 반려동물 해외여행 땐 검역 절차 확인해야

[헤럴드경제=김선국 기자] 본격적인 무더위가 시작되면서 반려동물 건강 관리에도 비상이 걸렸다. 특히 폭염 속 차량에 반려동물을 방치할 경우 열사병으로 이어질 수 있어 각별한 주의가 필요하다는 당부가 나왔다.

농림축산식품부는 16일 여름철 반려동물 건강관리 요령과 여행 시 유의사항을 안내했다.

농식품부에 따르면 반려동물은 사람보다 체온 조절 능력이 떨어져 고온 환경에 장시간 노출될 경우 열사병 위험이 크다. 과도한 헐떡임이나 침 흘림, 구토, 무기력 증상이 나타나면 즉시 시원한 곳으로 이동시킨 뒤 동물병원 진료를 받아야 한다.

여름철 차량 내부 온도는 짧은 시간에도 급격히 상승하는 만큼 반려동물을 혼자 두지 말아야 한다고 강조했다.

모기와 진드기가 늘어나는 것도 여름철 주의해야 할 부분이다.

심장사상충은 모기를 통해 감염되는 대표적인 질환으로 예방약을 정기적으로 투여하는 것이 중요하다. 야외 활동이 잦은 반려동물은 진드기 매개 질병 예방을 위해 산책 전 기피제를 사용하고 귀가 후 털과 피부를 꼼꼼히 살펴보는 것이 좋다.

반려동물과 함께 휴가를 떠나는 경우에도 준비가 필요하다.

장거리 이동 시에는 2시간마다 휴식 시간을 주는 것이 권장되며, 해수욕장이나 계곡 방문 전에는 반려동물 출입 가능 여부를 미리 확인해야 한다.

해외여행을 계획하고 있다면 더욱 꼼꼼한 준비가 필요하다. 국가마다 광견병 예방접종과 항체가 검사, 건강증명서 등 요구 조건이 달라 사전에 검역 절차를 확인해야 한다.

농식품부 관계자는 “반려동물과 안전한 여름을 보내기 위해서는 폭염과 감염병 예방 수칙을 철저히 지키는 것이 중요하다”고 말했다.