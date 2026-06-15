‘도이치 수사 무마’ 참고인 출석 요구에 김건희 “거부”

3대 특검(내란·김건희·해병대원) 이후 남은 의혹을 수사하는 2차 종합특검팀(특검팀·권창영 특별검사) 김지미 특검보가 15일 오후 과천 사무실에서 브리핑을 열고 있다. 최의종 기자
3대 특검(내란·김건희·해병대원) 이후 남은 의혹을 수사하는 2차 종합특검팀(특검팀·권창영 특별검사) 김지미 특검보가 15일 오후 과천 사무실에서 브리핑을 열고 있다. 최의종 기자

[헤럴드경제=최의종 기자] 3대 특검(내란·김건희·해병대원) 이후 남은 의혹을 수사하는 2차 종합특검팀(특검팀·권창영 특별검사)이 윤석열 전 대통령의 체포방해 사건과 관련해 나경원 국민의힘 의원에게 출석을 통보했다. 이에 대해 나 의원 측은 서면 답변서를 제출하겠다고 했는데, 특검팀은 이를 보고 출석조사 여부를 판단하겠다는 방침이다.

특검팀은 15일 오후 경기 과천 사무실에서 정례 브리핑을 열고 나 의원에게 오는 19일 출석하라고 통보했으나 서면 답변서를 제출하겠다는 회신을 받았다고 밝혔다. 특검팀은 우선 답변서를 검토한 뒤 출석 재통보 여부를 판단하겠다는 계획이다.

나 의원은 지난해 1월 고위공직자범죄수사처(공수처)가 윤 전 대통령 체포영장을 집행할 당시 서울 용산구 한남동 대통령 관저 앞에서 국민의힘 의원들과 체포를 규탄하는 집회를 벌였다. 이후 이 부분과 관련해 체포 방해에 가담한 혐의로 고발당했다.

특검팀은 도이치모터스 주가조작 사건 수사 무마 의혹과 관련해 김건희 여사에 대해 참고인 조사를 통보했다고 밝혔다. 하지만 김 여사 측이 거부했다고 한다. 특검팀은 2024년 10월 검찰이 김 여사 도이치모터스 주가 조작 사건과 디올백 수수 사건을 무마하려 했다는 의혹을 수사 중이다.

특검팀은 이날 오전 김 여사 사건에 대한 당시 수사 결재 라인에 있던 이창수 전 서울중앙지검장을 허위공문서 작성 등 혐의 피의자 신분으로 불러 조사했다. 이날 오후 조상원 전 중앙지검 4차장검사도 참고인 신분으로 불러 조사한다. 특검팀은 김 여사를 참고인 신분으로 조사하고자 했으나 김 여사 측이 거부했다고 했다.

김지미 특검보는 이날 “당초 오는 19일 조사를 예정해 통보했으나 김 여사 측이 수사 답변도 하지 않겠다고 했다”며 “(당시 수사팀이 대통령경호처 부속청사로 가서 조사했다는) 황제 조사와 관련해 조사하고자 했으나 거부했다”고 설명했다.

특검팀은 지난 13일 윤 전 대통령을 반란 우두머리 혐의로 불러 조사했다. 특검팀은 12·3 비상계엄 전반 사실관계를 따진 것으로 알려졌다. 다만 윤 전 대통령은 ‘메시지 계엄’이었다는 기존 주장을 반복한 것으로 전해졌다. 구체적인 진술은 거부한 것으로 파악됐다.

윤석열 정부가 관저 이전 과정에서 예산을 불법으로 전용했다는 의혹과 관련해서는 김대기 전 대통령실 비서실장과 윤재순 전 대통령실 총무비서관을 구속 기소하고, 김오진 전 대통령실 관리비서관을 불구속 기소했다. 특검팀은 관련 수사를 당시 기획재정부(기재부)로 확대한 상태다.

김 특검보는 이날 “전 기재부 예산실장 등 4명 주거지와 기획예산처에 압수수색 영장을 집행했다. 관저 공사 계약 발부와 관련해 지난주 정부청사관리본부와 조달청 관계자 등을 조사했다”라고 설명했다.


bell@heraldcorp.com