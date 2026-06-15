‘도이치 수사 무마’ 참고인 출석 요구에 김건희 “거부”

[헤럴드경제=최의종 기자] 3대 특검(내란·김건희·해병대원) 이후 남은 의혹을 수사하는 2차 종합특검팀(특검팀·권창영 특별검사)이 윤석열 전 대통령의 체포방해 사건과 관련해 나경원 국민의힘 의원에게 출석을 통보했다. 이에 대해 나 의원 측은 서면 답변서를 제출하겠다고 했는데, 특검팀은 이를 보고 출석조사 여부를 판단하겠다는 방침이다.

특검팀은 15일 오후 경기 과천 사무실에서 정례 브리핑을 열고 나 의원에게 오는 19일 출석하라고 통보했으나 서면 답변서를 제출하겠다는 회신을 받았다고 밝혔다. 특검팀은 우선 답변서를 검토한 뒤 출석 재통보 여부를 판단하겠다는 계획이다.

나 의원은 지난해 1월 고위공직자범죄수사처(공수처)가 윤 전 대통령 체포영장을 집행할 당시 서울 용산구 한남동 대통령 관저 앞에서 국민의힘 의원들과 체포를 규탄하는 집회를 벌였다. 이후 이 부분과 관련해 체포 방해에 가담한 혐의로 고발당했다.

특검팀은 도이치모터스 주가조작 사건 수사 무마 의혹과 관련해 김건희 여사에 대해 참고인 조사를 통보했다고 밝혔다. 하지만 김 여사 측이 거부했다고 한다. 특검팀은 2024년 10월 검찰이 김 여사 도이치모터스 주가 조작 사건과 디올백 수수 사건을 무마하려 했다는 의혹을 수사 중이다.

특검팀은 이날 오전 김 여사 사건에 대한 당시 수사 결재 라인에 있던 이창수 전 서울중앙지검장을 허위공문서 작성 등 혐의 피의자 신분으로 불러 조사했다. 이날 오후 조상원 전 중앙지검 4차장검사도 참고인 신분으로 불러 조사한다. 특검팀은 김 여사를 참고인 신분으로 조사하고자 했으나 김 여사 측이 거부했다고 했다.

김지미 특검보는 이날 “당초 오는 19일 조사를 예정해 통보했으나 김 여사 측이 수사 답변도 하지 않겠다고 했다”며 “(당시 수사팀이 대통령경호처 부속청사로 가서 조사했다는) 황제 조사와 관련해 조사하고자 했으나 거부했다”고 설명했다.

특검팀은 지난 13일 윤 전 대통령을 반란 우두머리 혐의로 불러 조사했다. 특검팀은 12·3 비상계엄 전반 사실관계를 따진 것으로 알려졌다. 다만 윤 전 대통령은 ‘메시지 계엄’이었다는 기존 주장을 반복한 것으로 전해졌다. 구체적인 진술은 거부한 것으로 파악됐다.

윤석열 정부가 관저 이전 과정에서 예산을 불법으로 전용했다는 의혹과 관련해서는 김대기 전 대통령실 비서실장과 윤재순 전 대통령실 총무비서관을 구속 기소하고, 김오진 전 대통령실 관리비서관을 불구속 기소했다. 특검팀은 관련 수사를 당시 기획재정부(기재부)로 확대한 상태다.

김 특검보는 이날 “전 기재부 예산실장 등 4명 주거지와 기획예산처에 압수수색 영장을 집행했다. 관저 공사 계약 발부와 관련해 지난주 정부청사관리본부와 조달청 관계자 등을 조사했다”라고 설명했다.