캐년 파트너스·日 다이치 생명과 공동 참여 ABF 시장 선제적 진출 및 수익성 다각화

[헤럴드경제=김지윤 기자] 한국투자금융그룹은 글로벌 자산담보부금융(ABF, Asset Backed Finance) 전문 투자 법인인 ‘캐년 ABF 파트너스(CAP)’ 설립에 앵커 투자자 자격으로 참여한다고 15일 밝혔다. 앵커투자자는 피투자회사의 자금 조달과 투자 정책 등 경영 전반의 의사결정을 주도하는 리딩 투자자를 의미한다.

특히 한국투자금융그룹은 이번 투자에 앞서 ABF 시장에 대한 심도 있는 스터디를 진행한 것으로 알려졌다.

ABF는 기업이 보유한 ‘특정 자산의 가치’를 담보로 자금을 조달하거나 투자하는 금융 상품이다. 소비자 금융, 부동산, 실물 자산, 특허 및 로열티 등 실물경제를 구성하는 다양한 자산의 현금흐름을 기초자산으로 삼는다.높은 전문성과 진입장벽, 상대적으로 낮은 시장 변동성을 갖춰 선진 금융시장에서 새로운 메가 트렌드로 부상하고 있다.

한국투자금융그룹은 ABF 시장에서 본격적인 비즈니스를 추진하기에 앞서 신뢰할 수 있는 글로벌 파트너와의 협업을 통해 경쟁력을 확보한다는 구상이다.

CAP는 글로벌 대체투자 운용사 캐년 파트너스, 일본 다이치생명, 한국투자금융그룹 등이 공동으로 참여하는 합작 법인이다. 구조화금융 분야의 세계적 전문가인 제이 킴(Jay Kim)이 대표를 맡는다. CAP는 연간 50억 달러(약 7조5000억원) 이상의 대출 실행 역량을 바탕으로 미국 전문 대출기관 및 지역 은행을 대상으로 유동성을 공급할 예정이다.

이번 투자는 단순 재무적 투자가 아닌 글로벌 사업 확대를 위한 전략적 투자의 일환이다. 한국투자금융그룹은 글로벌 ABF 시장에 대한 전문 지식과 딜 소싱 역량을 강화하고, 우수 투자상품 발굴 및 판매 등 파트너사들과 다양한 사업 시너지를 창출한다는 계획이다. 더불어 사모 신용(Private Credit) 중심의 기존 해외 투자 포트폴리오를 다변화한다.

글로벌 사모펀드 운용사 KKR에 따르면 글로벌 ABF 자산 규모는 2006년 3조1000억 달러에서 2024년 6조1000억 달러로 2배 가까이 성장했다.

한국투자금융그룹 관계자는 “ABF는 글로벌 대형 기관투자자들이 핵심 자산으로 편입을 가속화하고 있는 매력적인 시장이지만, 아직 국내에는 도입 초기 단계”라며 “이번 지분 참여는 단기적 수익 창출을 넘어 선진 금융 트렌드를 직접 경험하고, 당사의 글로벌 대체투자 역량을 한 단계 끌어올리기 위한 전략적 탐색의 일환”이라고 말했다.