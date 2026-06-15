[헤럴드경제=이원율 기자]도요타자동차 직원의 평균 연봉이 일본 완성차 업계 중 처음으로 1000만엔을 넘어섰다.

15일 니혼게이자신문(닛케이) 보도에 따르면 파트타임 근무자 등 임시직을 제외한 도요타 직원의 2026년 3월기(2025년 4월~2026년 3월) 연 수입은 전기 대비 23만엔(약 217만원) 늘어난 1006만464엔(약 9500만원)을 기록했다고 연합뉴스는 전했다.

이 회사 직원의 20년 전 연봉과 견주면 25% 가량 증가한 값이다.

도요타 사원 수는 총 7만3133명이다. 평균 연령은 40.5세. 이 중 절반 이상은 공장에서 근무하는 것으로 전해졌다.

도요타는 지난 3월 봄철 임금 협상인 ‘춘투’에서 최대 2만1580엔(20만원)의 월급 인상과 7.3개월분의 고정급을 일시금으로 요구한 노조의 요구를 수용했다. 이로써 6년 연속 노조의 요구를 그대로 받아들였다.

그런가 하면, 지난 3월 춘투에서 적자가 예상되는 혼다도 노조의 월 기본급 1만2000엔(11만원) 인상안을 받아들였다. 닛산자동차 또한 노조의 월 1만엔(9만3000원) 임금 인상과 고정급 5개월분의 상여금 요구를 수용하는 등 일본 자동차 업계의 급여 인상이 이어지는 모습이다.

도요타, 한 해 매출액 50조원 넘어

한편 세계 1위 완성차 업체로 꼽히는 도요타자동차는 2025년회계연도(2025년 4월~2026년 3월)에 5년 연속 사상 최대 매출을 기록했다. 다만, 중동 정세 불안 등으로 순이익은 다음 회계연도까지 3년 연속 감소가 예상된 바 있다.

지난달 8일 교도통신과 닛케이 등에 따르면 도요타의 2025년도 매출은 전년도보다 5.5% 증가한 50조6849억엔(약 474조원)이었다. 일본 기업 중 한 해 매출액이 50조원(약 467조원)을 넘은 것은 도요타가 첫 사례다.

하이브리드 자동차 판매 호조에 힘입어 매출이 증가했다. 하지만 미국 관세 정책 영향에 연결 순이익은 3조8480억엔(약 36조원)으로 전년도보다 19.2% 감소했다.

도요타는 2026회계연도(2026년 4월~2027년 3월) 연결 순이익이 전년도와 비교해 22.0% 감소한 3조엔(약 28조원)에 그칠 것으로 전망한 바 있다. 순이익 감소가 실현되면 3년 연속 감소가 된다.

반면 엔저 추세는 2350억엔(약 2조2000억원) 이익을 높일 것으로 전망됐다. 2026년도 매출액은 전년도 대비 0.6% 늘어난 51조엔(약 477조원)이 될 것으로 예측됐다.