장애인 청년 일자리 창출 위한 직무개발 및 채용 모델 구축

[헤럴드경제=정윤희 기자] 하나증권은 장애인 청년 고용확대와 상생을 위한 장애인 청년친화 고용 모델을 구축하고 채용을 확대해 나간다고 15일 밝혔다.

하나증권은 맞춤 훈련부터 채용 연계, 정착 지원까지 단절 없는 원스톱(One-Stop) 장애인 청년 채용을 지원할 계획이다. 한국장애인고용공단과 협력해 전문 직무교육을 실시하고 하나증권 실무진과의 현장 밀착 교육을 운영한다. 수료생들을 대상으로 채용을 진행하고, 입사 후 직무 적응도 정기 점검, 전담 장애인 담당자 지정 등을 통해 안정적인 정착을 지원한다.

하나증권이 구축한 고용 모델은 임직원들과 장애인 청년이 협업하며 시너지를 낼 수 있는 모델이다. 금융투자협회에서 진행한 금융기관 청년고용 간담회에서 주요 사례로 소개되기도 했다.

하나증권은 장애인 청년친화 고용 모델을 시범 운영해 인사실, 인재개발실 등에 청년 장애인을 채용했다. 해당 직원들은 임직원 교육 프로세스와 인적자원관리(HR) 데이터 입력 등 정확성과 집중력이 요구되는 업무를 담당하며 기존 직원들과 시너지를 내고 있다. 하나증권은 시범 운영 시 수집된 성공 사례를 바탕으로 장애인 청년 채용을 점차 확대해 나갈 예정이다.

강성묵 하나증권 대표이사는 “장애인 청년들과 기존 직원들이 함께 시너지를 낼 수 있는 지속가능한 상생 환경·사회·지배구조(ESG) 고용 모델을 고민했다”며 “장애인 청년에게 적합한 직무와 기회를 제공해 기업의 생산성과 사회적 책임을 동시에 달성할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

하나증권은 ESG 분야에서 적극적 활동을 이어가고 있다. 구체적으로 ESG 채권선도거래를 체결하며 시장개척에 나서고 있으며, 지난해에는 전 임직원의 ‘ESG 생활화’ 및 ‘1인 1기부 1봉사 실천’을 목표로 임직원들과 봉사, 기부 활동을 꾸준히 진행 중이다.