동해안 생산 전력 수도권 공급 국내 최대 규모 전력망 사업 HVDC, AI 시대 전력 인프라 핵심 기술 평가 “에너지 고속도로 사업 적극 참여”

[헤럴드경제=박혜원 기자] LS전선이 1460억원 규모의 동해안-수도권 초고압직류송전(HVDC) 2단계 사업을 턴키 수주했다고 15일 밝혔다. 동해안-신가평 구간의 1단계에 이어 이번 2단계까지 수주하면서 LS전선은 총 2350억원 규모의 사업을 수행하게 됐다.

동해안-수도권 HVDC 사업은 동해안 지역에서 생산된 대규모 전력을 수도권으로 안정적으로 공급하기 위한 국내 최대 규모 전력망 사업이다. HVDC는 교류(AC) 대비 송전 손실이 적고 대용량 전송에 유리해, 인공지능(AI) 시대 전력 인프라 핵심 기술로 꼽히고 있다.

LS전선은 국가핵심기술인 500키로볼트(kV)급 HVDC케이블을 독자 개발하고, 세계 최대 송전 용량의 525kV·90℃급 HVDC 케이블을 상용화하는 등 기술 경쟁력을 갖추고 있다. 이를 바탕으로 LS전선은 그간 유럽 전선업체들이 주도해온 해저 HVDC 케이블 시장에 진입해 제주 2·3연계 사업, 북당진-고덕 1·2단계 사업 등을 수행했다.

해외에선 독일 테넷(TenneT)이 추진하는 7조원 규모 초고압 전력망 사업에서 단일 공급사 기준 최대인 약 3조원 규모의 계약을 확보했다.

김형원 LS전선 에너지·시공사업본부장은 “HVDC 사업은 국가 전력망의 안정성과 직결되는 만큼 기술력뿐 아니라 실제 전력망에서 검증된 상용화 경험이 중요하다”며 “국내외 주요 HVDC 프로젝트 수행 경험을 바탕으로 서해안 에너지고속도로 사업에도 적극 참여하겠다”고 말했다.