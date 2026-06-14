[헤럴드경제=김성훈 기자] 신화 멤버 김동완이 최근 SNS에 자신의 견해를 밝혀 구설수에 올랐던 것에 대해 반성했다.

김동완은 13일 자신의 SNS 스레드 계정에 “최근 업계 탑이라는 마케터와 상담을 했는데 눈이 번쩍 뜨이는 말을 들었다”고 밝혔다.

마케터가 한 말은 ‘동완 씨와 함께 일하는 사람들의 가족들을 생각해 본 적이 있어요?’였다고.

김동완은 “내 실수로 어떤 일이 망가졌을 때, 그냥 내가 혼나고 욕먹는 걸로 끝나는 일이 아니다”라며 “그 일에 매달린 사람들, 그 사람들의 가족들까지 영향을 받는다는 걸 이제야 새삼 깨달았다”고 했다.

그는 “나름 책임감 있게 산다고 생각했는데, 돌아보니 참 무책임한 짓도 많이 했구나 싶었다”며 자신의 지난날을 돌이켰다.

그는 또 “알고리즘 얘기가 나와서 말인데, 그래서 앞으로는 문제가 될 만한 글들은 굳이 읽지도 보지도 않으려 한다”고 다짐했다. 그러면서 “좋은 글과 즐거운 일들만 보기에도 인생은 충분히 짧으니까. 무엇보다 내가 진 책임을 잘 짊어지고 가기 위해”라고 했다.

김동완은 “그리고 사실 그것이 딴따라의 숙명인 것이다! 사람들을 즐겁게 하라”라며 글을 마쳤다.

김동완은 최근 SNS에 남긴 글로 몇차례 구설수에 올랐다. 성매매를 합법화해야 한다는 듯한 주장을 펼치기도 했고, 라이브 방송 중 여성 BJ를 폭행해 논란이 된 MC딩동을 응원하는 글을 올려 비판을 받았다.