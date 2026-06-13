[헤럴드경제=김성훈 기자] 그룹 방탄소년단(BTS)의 12일 부산 공연이 75분이나 지연돼 팬들이 불편을 겪었다.

방탄소년단은 12일 오후 7시 부산 연제구 부산아시아드주경기장에서 ‘BTS 월드 투어 아리랑 인 부산(WORLD TOUR ARIRANG IN BUSAN)’ 공연을 개최할 예정이었으나, 예정시간보다 75분이나 늦어진 오후 8시15분에야 공연을 시작했다.

온라인 상에는 공연 시작 시간이 지나도록 공연에 입장하지 못했다는 관객들의 게시글들이 쏟아지기도 했다. 이에 따르면 약 5만 명에 달하는 관객들에게 지급할 기념 선물이 부족해져 입장이 지연됐다고 한다.

소속사 하이브는 사과문을 냈다. 하이브는 “모든 관객 여러분께 공연 시작 지연으로 큰 불편을 끼쳐드린 점 깊이 사과한다”며 “운영에 소홀함이 없도록 최대한 준비했으나, 현장 안내 혼선, 팬 기프트 배부 과정의 대기줄 병목, 상품 수령 지연 등이 복합적으로 작용하면서 본공연 시작이 지연됐다”라고 설명했다. 이어 “공연 관람까지 오랜 시간 기다려주신 관객 여러분께 큰 실망과 불편을 드린 점, 다시 한 번 진심으로 사과의 말씀을 드린다”고 밝혔다.

방탄소년단은 13일에도 같은 장소에서 ‘BTS 월드 투어 아리랑 인 부산’ 2일차 공연을 연다. 하이브는 “13일 진행되는 공연에서는 동일한 혼잡 상황이 발생하지 않도록, 입장과 기프트 배부를 비롯한 현장 운영 전반을 철저히 점검하고 보완하겠다”고 했다.