울주 지역 농가 생산 쌀 20㎏·143포 후원 “기업 사회적 책임 다할 것”

[헤럴드경제=서재근 기자] 고려아연 온산제련소는 울주남부노인복지관에 1000만원 상당의 백미 2.9톤(20㎏·143포)을 후원했다고 12일 밝혔다.

후원 품목은 지역 내 독거노인 수가 지속해서 늘고 있다는 점을 고려해, 취약계층 어르신들의 결식 예방 및 건강한 식생활 지원에 적합한 백미로 결정했다는 게 회사 측의 설명이다.

특히 고려아연 온산제련소는 이번 후원을 위해 울주군 지역 농가에서 생산한 쌀을 온산농협을 통해 직접 구매 후 전달했다. 지역 농가가 생산한 쌀을 구매해 취약계층 지원과 지역 농가와의 상생, 지역경제 활성화라는 사회적 가치를 함께 실현하자는 취지다.

이번에 전달된 백미는 울주남부노인복지관에서 운영 중인 경로식당 무료급식 지원사업에 활용될 예정이다.

박성웅 고려아연 온산제련소 경영지원본부장은 “고려아연은 지역사회와 함께 성장해 온 기업이며, 이번 후원이 지역 어르신들의 건강한 일상에 조금이나마 보탬이 되기를 바란다”며 “앞으로도 지역사회가 필요로 하는 다양한 사회공헌 활동을 적극적으로 실천해 기업의 사회적 책임을 다하고, 지역과의 상생을 이어가는 기업이 될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

한편 고려아연 온산제련소는 취약계층 지원, 사회복지시설 후원, 환경보호 활동 등 다양한 사회공헌 사업을 전개하고 있다.

최근에는 계열사·협력사와 함께 사랑의 헌혈 캠페인을 진행하고, 참여자들에게는 지역상품권을 지급한 바 있다. 고려아연 온산제련소는 이러한 공헌을 인정받아 보건복지부와 한국사회복지협의회가 주관하는 ‘지역사회공헌인정제’ 3년 연속 최고 등급을 유지하고 있다.