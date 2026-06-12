앱으로 출수량 3개까지 설정…신규 색상 5종 더해 아이콘3와 디자인 통일

[헤럴드경제=홍석희 기자] 코웨이는 IoT 맞춤 기능과 색상 라인업을 강화한 ‘2026년형 아이콘 정수기 2 뉴에디션’을 출시했다고 12일 밝혔다.

2026년형 아이콘 정수기 2 뉴에디션은 기존 모델의 콤팩트한 크기와 위생 성능은 유지하면서 사용 편의성과 디자인을 강화한 제품이다. 2022년 6월 출시된 아이콘 정수기 2는 좁은 주방에서도 공간 활용도를 높일 수 있는 슬림한 디자인을 앞세운 코웨이의 베스트셀러 제품이다.

신제품에는 코웨이 정수기의 맞춤 온도·용량 설정 기능이 업데이트됐다. 기존 모델은 온수 추출 온도가 45·70·85·100℃ 4단계로 고정돼 있었지만, 2026년형 모델은 IoCare+ 앱을 통해 온수 온도를 5℃ 단위로 설정할 수 있다. 저장 가능한 온도 개수도 기존 1개에서 최대 5개까지 늘었다.

물 추출 용량 설정 기능도 확대됐다. 기존에는 앱의 ‘MY 용량’ 기능으로 한 가지 물 양만 설정할 수 있었지만, 2026년형 모델은 연속 추출 외에 출수량을 최대 3개까지 직접 구성할 수 있다. 각 용량은 120ml부터 1L까지 10ml 단위로 선택할 수 있다.

물이 추출되는 파우셋은 트라이탄 소재로 제작됐다. 분리 세척이 쉬운 카트리지 구조와 6시간마다 15분씩 작동하는 UV 자동 살균 기능도 갖췄다.

또 스마트 진단 기능은 정수기 상태와 이상 여부를 감지해 음성으로 안내한다. 앱을 통해 기기 상태를 확인할 수 있고, 필터와 파우셋 교체 시기 알림, 자동 세척 등을 점검하는 스마트 센싱 기능도 탑재됐다.

코웨이 관계자는 “2026년형 아이콘 정수기 2 뉴에디션은 베스트셀러의 강점을 계승하면서 IoT 기반 맞춤 사용성과 색상 라인업을 강화한 제품”이라며 “앱 연동으로 온도와 용량까지 세밀하게 맞춤 구성할 수 있어 사용자 만족도가 한층 높아질 것”이라고 말했다.