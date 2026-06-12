정점식, 쇄신파 요구에 “주말까지 의총 여부 결정” 당내선 “결국 장동혁 거취 정리 수순” 관측 우세 ‘투표용지 사태’가 변수...“해결될 때까지 張 버틸 듯”

[헤럴드경제=윤채영 기자] 정점식 국민의힘 원내대표가 장동혁 대표 거취 문제를 논의할 의원총회 소집 여부를 오는 14일까지 결정하기로 했다. 장 대표 퇴진을 요구하는 당내 목소리가 커지는 가운데 의총 일정이 확정되는 순간 거취 문제도 급물살을 탈 것으로 전망된다.

정 원내대표는 12일 국회에서 취임 기자회견을 열고 “일요일까지 고민해 의원총회 일정을 정할 것”이라며 “당장 (투표용지 부족 사태) 국정조사특별위원회 일정 등이 먼저 확정돼야 하기 때문”이라고 밝혔다.

정 원내대표는 전날 장 대표 퇴진을 요구하는 당내 쇄신파 의원 모임인 ‘대안과미래’ 소속 의원들의 의원총회 소집 요청에 즉각 응답하며 오는 14일까지 일정 등을 결정하겠다고 말했다. 대안과미래 소속 의원 25명은 “장동혁 대표의 리더십은 붕괴됐고, 이는 오롯이 장동혁 지도부의 책임”이라며 사퇴를 촉구했다. 이들은 오는 16일까지 의총이 소집돼야 한다고 요청했다.

정 원내대표 측도 장 대표의 결단이 불가피하다는 공감대를 형성하는 것으로 전해졌다. 다만 지도부 교체 과정에서 당내 분열과 갈등이 최소화하는 형태여야 한다는 입장이다. 정 원내대표 측 관계자는 “장 대표가 잘 물러날 수 있도록 퇴로를 잘 열어주는 것이 관건”이라고 밝혔다.

장 대표 사퇴가 장기화될 가능성이 있는 변수는 투표용지 부족 사태다. 장 대표는 이와 관련해 이번 지방선거 결과를 인정할 수 없다며 전면 재선거를 주장하고 있다. 일각에서는 해당 문제에 대한 진상규명 절차가 진행되는 상황에서는 장 대표가 즉각 사퇴하기 어려울 것이라는 관측이 나온다.

이와 관련 국민의힘 관계자는 “적어도 투표용지 부족 사태에 대한 국정조사나 진상규명 절차가 어느 정도 마무리된 뒤 거취 문제가 정리될 수 있을지도 모른다”면서 “정 원내대표 역시 무리하게 서두르기보다 당내 의견을 폭넓게 들을 가능성이 있다”고 했다.

그러나 지도부 책임론이 확산하면서 시간을 끌기는 어려울 것이라는 시각도 많다. 우재준 최고위원은 전날 최고위원회의에서 “(최고위원) 모두 사퇴하자”고 공개 제안했다. 국민의힘 당헌·당규상 선출직 최고위원 4명이 사퇴하면 최고위원회 체제가 사실상 붕괴돼 비상대책위원회 체제로 전환될 수 있다.

우 최고위원은 이날도 SBS 라디오에 출연해 “(장 대표가) 사퇴해야 한다고 생각하는 의원들이 80% 이상일 것”이라며 “권영세 의원도 지도부 총사퇴를 언급하지 않았느냐”고 말했다.