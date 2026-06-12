5월 취업자 4만명 감소, 17개월 만에 마이너스 전환 제조업·건설업 부진, 청년고용 악화에 긴급 대응 나서 고용유지지원금 확대 안내·특별고용지원업종 지정 검토

[헤럴드경제=김용훈 기자] 새 정부 출범 이후 처음 취업자 감소가 현실화되자 노동당국이 뒤늦게 긴급 대응에 나섰다. 정부는 고용위기 징후가 포착되는 지역과 업종에 대해 고용위기 선제대응지역 추가 지정과 특별고용지원업종 지정도 적극 검토하기로 했다.

노동부는 12일 정부세종청사에서 권창준 차관 주재로 ‘고용상황 점검회의’를 개최했다고 밝혔다. 회의에는 고용정책실장 등 본부 주요 간부와 전국 7개 지방고용노동관서장이 참석했다.

이번 회의는 전날 발표된 5월 고용동향에서 취업자 수가 전년 동월 대비 4만명 감소하며 지난해 12월 이후 17개월 만에 감소세로 전환한 데 따른 긴급 대응 차원에서 마련됐다.

국가데이터처가 발표한 5월 고용동향에 따르면 고용률은 63.3%로 전년보다 0.5%포인트 하락했고, 제조업 취업자는 14만명, 건설업 취업자는 4만명 각각 감소했다. 청년 취업자 수도 25만5000명 줄어드는 등 고용시장의 불안 요인이 확대되고 있다.

권 차관은 “중동전쟁 장기화로 대내외 경제 여건이 어려운 가운데 취업자 수가 17개월 만에 감소세로 전환됐다”며 “특히 제조업과 건설업, 청년 고용 부진이 심화되고 있어 상황을 엄중하게 보고 있다”고 말했다.

이어 “중동전쟁이 장기화되는 현 상황에서 고용상황이 언제 회복될지 예단하기 어렵다”며 “정부는 전 부처가 힘을 합쳐 신속히 대응하고 고용노동부도 고용상황 개선에 최선을 다하겠다”고 강조했다.

우선 중동 사태로 경영난을 겪는 기업에 고용유지지원금 등 고용안정 제도를 적극 활용할 수 있도록 지원키로 했다. 일시적 경기 악화가 대규모 고용불안으로 이어지지 않도록 지원을 강화한다는 방침이다.

또 지방자치단체와 업종별 협·단체 등과 긴밀히 소통하며 고용위기 징후가 포착될 경우 고용위기 선제대응지역이나 특별고용지원업종을 추가 지정하는 방안도 검토하기로 했다.

아울러 최근 추가경정예산으로 마련된 위기지역 지원 사업과 청년 뉴딜 프로그램 등이 현장에서 차질 없이 집행되고 있는지 점검하고 제도적 한계나 집행 지연 요인이 발견될 경우 신속 보완할 계획이다.

권 차관은 “제조업 밀집지역의 고용유지 현황과 건설현장이 받는 충격 수준, 하청업체 등 취약 분야의 고용상황을 업종별·지역별로 세밀하게 점검해달라”고 당부했다.