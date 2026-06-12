우루스의 원형 된 V12 오프로더

[헤럴드경제=권제인 기자] 오토모빌리 람보르기니는 브랜드 최초의 슈퍼 스포츠유틸리티차량(SUV)이자 우루스의 전신으로 평가받는 ‘LM002’가 탄생 40주년을 맞았다고 12일 밝혔다.

LM002는 지난 1986년 1월 브뤼셀 모터쇼에서 처음 공개된 모델로, 고성능 스포츠카의 DNA와 오프로드 주행 성능을 결합한 혁신적인 차량으로, 당시로서는 생소했던 고성능 럭셔리 SUV 개념을 제시하며 오늘날 슈퍼 SUV 시장의 기반을 마련했다는 평가를 받는다.

스테판 윙켈만 오토모빌리 람보르기니 회장 겸 최고경영자(CEO)는 “LM002는 오늘날 람보르기니 비전의 뿌리 중 하나를 상징하는 모델”이라며 “시대를 훨씬 앞서 슈퍼 SUV 개념을 예견했고, 현재 우루스 패밀리의 디자인과 철학에도 영감을 줬다”고 말했다.

LM002의 개발은 1970년대 후반 실험용 차량 ‘치타’와 후속 모델 ‘LM001’ 프로젝트에서 시작됐다. 이후 엔지니어 줄리오 알피에리가 전설적인 V12 엔진을 차량 전면에 배치하는 설계를 제안하면서 본격적인 개발이 이뤄졌다. 사우디아라비아 사막 등에서 혹독한 테스트를 거친 끝에 최종 양산형 모델이 완성됐다.

LM002에는 람보르기니 쿤타치 콰트로발볼레에 탑재된 5167㏄ V12 엔진이 적용됐다. 최고출력 약 450마력을 발휘했으며, 2700㎏이 넘는 차체에도 최고속도 210㎞/h를 기록했다.

1986년부터 1992년까지 모두 300대가 생산됐으며, 현재 람보르기니 박물관에 전시된 우핸들 모델 1대를 포함하면 총 301대가 제작됐다.

LM002는 강인한 외관과 달리 고급 가죽 시트와 우드 트림, 에어컨, 하이파이 오디오 시스템 등을 적용해 당시 기준 최고 수준의 럭셔리 사양을 갖췄다. TV 장착도 가능했으며 넉넉한 적재 공간을 제공해 실용성까지 확보했다.

람보르기니는 LM002가 개척한 고성능 SUV 철학을 계승해 2012년 우루스 콘셉트를 공개했고, 2017년 양산형 우루스를 선보였다. 우루스는 최고속도 305㎞/h를 기록하며 출시 당시 세계에서 가장 빠른 SUV로 주목받았다.

현재 LM002는 람보르기니의 헤리티지 부서인 ‘폴로 스토리코’를 통해 관리·보존되고 있다.